El jutge del "cas Colau" rebutja arxivar la imputació de l'alcaldessa de Barcelona que no volia declarar

El jutge, Ignacio Sánchez García-Porrero , ha rebutjat el recurs de la defensa de l'alcaldessa, Ada Colau tal com avançat en exclusiva El Mundo. Ratificar així la seva imputació pels presumptes delictes de prevaricació, malversació, tràfic d'influències i negociacions prohibides.







Cal recordar que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va afirmar davant dels mitjans de comunicació que es posaria a disposició de la justícia per col·laborar en tot el que calgués , quan es va fer públic que havia estat imputada (investigada), i que posteriorment la seva defensa va sol·licitar al Jutge que instrueix la causa que l'arxivés. En un dir una cosa i fer la contrària .





La defensa de l'alcaldessa, constituïda per serveis jurídics municipals i els advocats contractats per a aquest plet, Olga Tubau i Alex Sol, va demanar donar carpetada a la causa i anul·lar la seva "precipitada" citació com a investigada en considerar que la querella de l'Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica (ATCD) presentava una "absoluta falta de rigor" jurídic. Va recordar a més la defensa al Jutge Instructor que la Fiscalia ja va descartar al juliol que hi hagués delicte en les subvencions denunciades i que l'alcaldessa no va intervenir en la seva tramitació directament, encara que és la màxima autoritat al consistori barceloní.











EL JUTGE CONSIDERA QUE COLAU HA DE DECLARAR DAVANT ELL ABANS DE PRENDRE LA DECISIÓ DE CONTINUAR O NO AMB LA INVESTIGACIÓ JUDICIAL DEL CAS









Aquest dijous s'ha conegut que el Jutjat que ha decidit finalment confirmar la seva imputació per les subvencions a entitats des del consitori barceloní fent cas omís als informes de la intervenció municipal que sembla que avalen els pagaments per documentar que la querella es va dirigir contra Colau a de les persones que podrien haver tingut una "participació efectiva" en la tramitació dels ajuts. És a dir, els advocats de Colau han manifestat que abans darribar a la primera edil de l'Ajuntament de Barcelona, Ada Colau, els responsables directes eren altres i no ella.









Apostant per llençar pilotes fora en relació a la seva "culpa in vigilando" i que suposa sobre la pràctica admetre "que una persona és responsable dels actes que en realitza una altra sobre la qual té un especial deure de vigilància"





Per al jutge, però, aquests arguments de la defensa de Colau haurien de realitzar-se en la mateixa compareixença del proper 4 de març en la seva qualitat imputada sobre la base de una "declaració exculpatòria" i no abans. En una breu interlocutòria, avançada per El Mundo, el magistrat exposa puntualitza que l'admissió a tràmit d'una querella es limita a "iniciar una investigació", sense valorar el fons del cas, per la qual cosa si després de la investigació s'entengués que els fets no són constitutius de delicte es procediria al seu arxiu, però no abans.





D'aquesta manera Colau haurà de declarar davant el jutjat de 1a instància el proper 4 de març a les 10.30 hores en condició d'investigada (imputada) per les sospites que va atorgar subvencions presumptaments irregulars a entitats que són "veu populi" lligades als comuns ( Barcelona en Comú).







La querella que porta l'alcaldessa davant de la justícia va ser presentada per l'Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica i ha estat posada en qüestió per Colau i el seu entorn. Des de comuns s'assegura que entitats com l' Observatori DESC , on la mateixa Colau va treballar en la seva etapa prepolítica; Enginyers sense Fronteres , que va fundar l'ara regidor Eloi Badia ; Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), d'on va ser portaveu l'alcaldessa i l'Aliança contra la Pobresa Energètica, entre d'altres, van començar a rebre ajudes públiques durant l'última etapa del mandat de Xavier Trias sense valorar l'augment que s'ha produït els seus dos mandats com a alcaldessa.





HEMEROTECA DEL RREGER DE SUBVENCIONS DEL GOVERN COLAU A AQUESTES ASSOCIACIONS







Durant els seus dos mandatsAda Colau ha repartit almenys 27 subvencions a associacions afins al seu partit, Barcelona a Comú (BComú), el 2020. A més, el conglomerat d'entitats han compartit seu amb l' Observatori DESC , situat al número 43 del carrer Casp de la Ciutat Comtal, on va treballar Colau durant el passat d' activista professionalitzada .







Segons figura a la primera ronda de subvencions del 2020 lliurada per l'ajuntament, a les destinades a projectes concrets, les associacions i cooperatives afins als comuns van sortir beneficiades perquè van aconseguir ser seleccionades per executar 27 intervencions a la ciutat de Barcelona.

Fins a 21 d'aquests projectes pagats amb diners de les arques municipals es pilotaran des de Grup Ecos , un conjunt de cooperatives situat al número 43 del carrer Casp de Barcelona, on també hi ha Observatori DESC, entitat social que va emprar Colau quan aquesta era líder de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH).

Cinc cooperatives del número 43 del carrer Casp, es van emportar 58.250 euros entre elles, Son Sostre Cívic, Crític --mitjà de comunicació afí als comuns--, Acta Sociojurídica, Opcions i Celobert.



A aquesta xifra se sumen els projectes d'altres associacions afins que pagarà l'Ajuntament. Enginyers sense Fronteres (ESF), on va treballar el regidor molt proper de Colau, Eloi Badia , va ingressar 4.500 euros.

Les subvencions a projectes d'aquestes associacions no serien notícia i quedarien camuflades en milers d'altres ajudes municipals tret del fet que són entitats que surten periòdicament en defensa de la gestió de BComú . És a dir, van de la mà de l'Ajuntament: són de l'entorn d'Ada Colau i la seva gent a la ciutat i treballen en equip. Surten d'aquest espai la mateixa alcaldessa, Ada Colau (PAH i Observatori DESC), Eloi Badia (Enginyers sense Fronteres) i Tatiana Guerrero (FAVB-Aliança contra la Pobresa Energètica), entre d'altres.

Per part seva, l'Observatori DESC, no beneficiat en aquesta convocatòria però sí en altres, i que comparteix seu amb les entitats que ara han colat projectes, ha estat el planter d'altres dirigents dels comuns com Gerardo Pisarello , ex primer tinent d'alcalde ; Gala Pin , exregidor de Ciutat Vella; Sílvia González , tècnica de xarxes al consistori; i Carlos Macías , assessor d'Alcaldia i que va treballar a DESC però va ser també portaveu de la PAH després de l'entrada en política de Colau.





Amb tot, en els dos mandats de BComú a l'alcaldia les quanties econòmiques han pujat de manera destacada. A més, en aquesta investigació també s'estan posant en dubte la finalitat, la utilitat i l'ús real que s'ha fet dels projectes encarregats des del consistori. Perquè l'objecte de la investigació judicial és verificar si les aportacions municipals es destinarien a finançar llocs de treball, activitats i el funcionament d'unes organitzacions que es farien servir com a plataforma dels càrrecs dels comuns.





SUBVENCIONS RECURRENTS PER ENGROSSAR UN PRESUMPTE SISTEMA DE FINANÇAMENT DE PARTIT IRREGULAR





De fet a la interlocutòria d'admissió de la querella, l'associació va apuntar que l'alcaldessa va signar de forma presumptament "arbitràriament, discrecionalment i recurrentment" les subvencions que percebien les associacions . A més, s'afirma que el procés no tenia justificació i que es van atorgar "sense la concurrència pública" necessària per als projectes als quals anava destinada.







D'aquesta manera l'associació denunciant afirma en el seu escrit de denúncia a la direcció d'un presumpte sistema de finançament irregular en què l'ajuntament aprovava convenis, contractes menors i subvencions directes a les entitats per redactar estudis i informes que no tenien res a veure amb les competències municipals reals i previstes per llei . D'aquesta manera, se superaven aquests ingressos constants anuals per poder mantenir, segons els denunciants, llocs de treball i accions dels organismes que servirien per divulgar les polítiques dels comuns i mantenir part de l'estructura informal de la formació política de l'alcaldessa Ada Colau.







COLAU ES VA SALTAR EL SEU CODI ÈTIC PER NO DIMITIR COM A ALCALDESSA





La imputació de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va portar a l'oposició a demanar la seva dimissió sobre la base del redactat del codi ètic intern dels comuns on s'afirma "que els càrrecs públics cessaran en les seves responsabilitats en el moment que siguin investigats per una causa relacionada amb un presumpte cas de corrupció”.







Basant-se en un "no enrequiment personal" Colau en una entrevista a TV3 va al·legar que aniria a declarar i col·laboraria amb la justícia. Cosa que ha volgut evitar sigui com sigui, però que finalment no podrà evitar.





Els comuns van defensar Colau per aire, mar, terra i des de les coves digitals més profundes recordant que hi havia una desena de denúncies arxivades contra regidors de Barcelona a Comú, i que la denúncia que ara impulsada per l'Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica sobre les subvencions a entitats socials ja la va presentar Advocats per la Constitució "per subvencions a entitats que van acabar arxivant-se "perquè s'ajustaven a dret".









La justícia entén, tot i això, que Colau ha de comparèixer i donar explicacions sobre la qüestió que s'investiga perquè per als denunciants les subvencions concedides responen "a la relació personal i professional" entre l'alcaldessa i els responsables de les entitats socials i que segons la defensa de l'alcaldessa cap legislació impedeix a l'Ajuntament subvencionar entitats socials encara que el govern municipal hi comparteixi una evident "sensibilitat política".





Però al Jutjat el que es dirimirà en concret és si aquestes subvencions atorgades per l'Ajuntament de Barcelona tenen un veritable interès públic .





El jutge a la seva interlocutòria recorda a més que l'arxiu de la Fiscalia no significa que no hi hagi un possible delicte.





Aquesta situació permet, per aquesta raó, als denunciants iniciar accions davant "l'òrgan judicial" si ho consideren oportú i per això la seva denúncia va ser admesa a tràmit.





ELS ADVOCATS CONFIEN QUE LA CAUSA SERÀ ARXIVADA





Fonts de l'Ajuntament de Barcelona han volgut manifestar a aquesta confirmació de la citació que tant els serveis jurídics municipals, com els advocats contractats per a aquest plet, Olga Tubau i Alex Solà, han treballat també amb la hipotèsi en la defensa que es produiria la compareixença de l'alcaldessa Colau el proper 4 de març.





Així Colau haurà de declarar i respondre les preguntes referents a la demanda presentada contra ella en la qual se l'acusa de signar de manera arbitrària, discrecionalment i recurrent, sense concurrència pública i sense justificar l'interès públic, ajudes i convenis amb l'únic objectiu de finançar els llocs de treball, les activitats i el funcionament de diverses entitats afins a Barcelona a Comú.









LLEGEIX L'AUTO DEL JUTGE QUE INVESTIGA EL "CAS COLAU"