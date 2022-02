La Unió Europea alerta d'un brot de salmonel·la per ous d'origen espanyol que ha causat dues morts

Ous @ep





FACUA-Consumidors en Acció reclama a l' Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) que doni a conèixer tota la informació que tingui disponible sobre els ous d'origen espanyol que les autoritats de la Unió Europea han vinculat a un brot de salmonel·losi que afecta diversos països europeus i que compta amb 272 casos i dues morts confirmades.





El Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties i l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (ECDC i EFSA, per les sigles en anglès) han elaborat un informe conjunt en què recopilen les conclusions de la seva investigació sobre un brot de salmonel·losi que afecta , almenys, a sis països europeus, i que ha estat produït per un cep de Salmonella enterica.





Segons les dades que manegen aquests dos organismes, dels 272 casos confirmats n'hi ha 216 a França, 22 a Espanya, 12 als Països Baixos, 12 al Regne Unit, 7 a Noruega i 3 a Dinamarca. L'origen del brot estaria en ous de tres granges de productors espanyols distribuïts per un mateix proveïdor, que l'informe de l'ECDC i l'EFSA només identifica com a Centre Espanyol d'Envasat A (Spanish Packing Centre A).





En aquest sentit, FACUA considera inacceptable que l'Aesan no hagi dut a terme cap actuació per alertar els consumidors sobre aquest brot , tenint en compte que no es coneix ni el nom ni l'abast de la distribuició d'aquest proveïdor. La investigació europea assenyala que a més d'ous frescos per al consum directe, les granges espanyoles connectades amb el brot també destinaven part de la seva producció a altres indústries alimentàries, cosa que podria augmentar el grau d'extensió dels ous afectats.





Fins ara, l'última comunicació realitzada per l'Aesan va ser el 12 de desembre passat sobre la contaminació per listeria d'un lot de snacks procedents de Romania, sense que hagi publicat cap informació sobre el brot de salmonel·losi i el seu origen.

"Risc elevat"





FACUA adverteix que l'informe de l'ECDC i l'EFSA assenyala que el risc de noves infeccions pels lots d'ous afectats continua sent elevat . La seva investigació conclou que el cep en qüestió podria estar circulant per més granges, per la qual cosa podrien existir noves infeccions en els propers mesos.





L'associació, per tant, entén imprescindible que l'Aesan faciliti tota la informació que tingui a la seva disposició, ja que és primordial per garantir la protecció dels consumidors que podrien adquirir aquests ous, no només consumint-los en algun restaurant o establiment que es proveeixi de les granges afectades, sinó directament a botigues d'alimentació o supermercats, o mitjançant productes fabricats amb aquests ous com a ingredients.





FACUA considera que aquesta situació constitueix una falta d'informació i transparència absoluta, ja que fins ara no s'han publicat dades específiques que permetin als consumidors conèixer l'origen de la contaminació alimentària , quines actuacions s'estan duent a terme per protegir els consumidors. , la identitat dels productors i el proveïdor, els lots, marques i noms dels productes afectats o si hi ha més granges implicades.





Vinculació microbiològica





Les investigacions van començar el setembre del 2021 a França, quan les seves autoritats sanitàries van detectar un augment de casos de salmonel·losi. La seqüenciació genòmica dels bacteris va revelar que tots els casos estaven produïts pel mateix cep, fet que va motivar una investigació epidemiològica que porto els productors espanyols. La traçabilitat dels aliments va permetre identificar les tres granges on ha estat aïllat el cep.





L'informe assenyala que després de l'alerta llançada per França altres països van reportar més casos de salmonel·la relacionats amb el mateix cep, diversos posteriors a viatges a França i Espanya. L'ECDC i l'EFSA, a més, han vinculat microbiològicament aquest brot amb un altre detectat als Països Baixos el 2019 causat per aquest cep i que va afectar gairebé un miler de persones en una desena de països.





Aquella investigació també va apuntar una granja de gallines espanyola, encara que no es va poder confirmar finalment la vinculació epidemiològica.





Ara, el fet que s'hagi identificat en els dos brots el mateix cep ha portat els organismes europeus a emetre l'informe per alertar de la situació, tenint en compte que les seves investigacions evidencien que aquest cep està "en propagació" i que " pot estar circulant per més granges, dins i fora d'Espanya”.