Mahou San Miguel confia a Endesa el subministrament d'energia renovable per als pròxims 10 anys

Sede d'Endesa /@EP





Endesa i Mahou San Miguel han signat un acord de subministrament d'energia renovable a deu anys que cobrirà el 100 % del consum elèctric anual de totes les installacions de la cervesera, entre les quals destaca el centre de producció situat al polígon industrial El Segre, a Lleida, el qual es va posar en marxa fa 65 anys. L’acord també inclou els centres d’Alovera (Guadalajara), Burgos, Candelaria (Tenerife), Màlaga, Granada i Còrdova, així com les plantes d'envasament d'aigua mineral natural de Beteta (Cuenca) i Los Villares (Jaén), a més de les oficines centrals de Madrid. D'aquesta manera, s'evitarà emetre a l'atmosfera 30.000 tones de CO 2 anuals, l'equivalent al que absorbeixen més de dos milions d'arbres en un any.









L'acord, iniciat el passat 1 de gener, és un contracte de compravenda d'energia a llarg termini que cobrirà el 25 % del consum total d'energia de la companyia de begudes mitjançant un PPA físic (Power Purchase Agreement) associat a la producció de la planta solar que la filial de renovables d'Endesa, Enel Green Power Espanya, acaba de posar en funcionament a Badajoz. El 75 % restant se subministrarà amb Garanties d'Origen Renovable (GdO) i inclourà assessorament a mida per part d'Endesa per aconseguir uns costos competitius, mantenint el compromís que des de fa anys té Mahou San Miguel de tenir el 100 % de la seva energia elèctrica renovable.





"A Mahou San Miguel, ens hem marcat compromisos molt ambiciosos per reduir el nostre consum de recursos naturals i augmentar la nostra eficiència energètica, impulsant iniciatives que ens permetin abastir-nos de fonts renovables i reduir les emissions de CO 2 ", assenyala Patricia Leiva, directora de Comunicació Corporativa, Relacions Institucionals i Sostenibilitat de Mahou San Miguel. "L'acord amb Endesa és clau per continuar avançant en aquesta direcció i fer més efectius tots els nostres processos".





Per la seva banda, Arturo Sanz, director de Màrqueting B2B d'Endesa, assegura que "els PPA s'han convertit en una eina fonamental per mitigar riscos vinculats als preus i donar estabilitat a llarg termini en la cobertura de les necessitats energètiques. Aquest instrument, unit a l'assessorament sobre mercats energètics, ens permet consolidar la nostra relació de més d'una dècada amb Mahou San Miguel amb un nou contracte que reafirma el compromís de totes dues companyies amb la sostenibilitat".