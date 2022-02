Uns 600 treballadors de bus de TMB es manifesten per demanar la dimissió de Bonet

Concentració de treballadors de bus de TMB a la plaça Sant Jaume de Barcelona, davant de l'Ajuntament. - EUROPA PRESS





Uns 600 treballadors de la xarxa de bus de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) , segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dijous per demanar la dimissió de la presidenta de TMB, Laia Bonet, reivindicar la jubilació dels conductors a 60 anys i la tornada dels 25 milions d'euros que l'empresa no va abonar a la plantilla.





Els sindicats CGT, SIT, ACTUB, CCOO, UGT i ACAT han convocat una vaga amb aturades de 9 a 15 hores, per a la qual s'han decretat serveis mínims del 33% en aquesta franja horària.





Els manifestants s'han concentrat a les 11 hores davant de la delegació del Govern a Catalunya i cap a les 12 hores s'han traslladat a la plaça Sant Jaume, davant de l'Ajuntament, on han estat uns 45 minuts, per lliurar una carta a l'alcaldessa, Ada Colau, exigint la dimissió de Bonet.





Els treballadors s'han situat davant de la façana de l'Ajuntament amb cartells amb la imatge de Bonet i el missatge: "Laia Bonet, fora de TMB. El conductor era innocent" , en relació amb la polèmica del conductor de la línia H16 acusat d'impedir baixar d'un bus a dos adolescents el 23 de desembre passat.





El representant de CGT al sector del bus, Saturnino Mercader, ha explicat en declaracions a Betevé recollides perquè el seguiment de l'atur ha estat molt alt i ha insistit que "no n'hi ha prou amb les excuses" que va donar Bonet pel cas del conductor.





De fet, aquesta polèmica va ser l'origen de la protesta, que es va sumar a l'impagament dels 25 milions d'euros que TMB no va abonar a la plantilla per un "error de càlcul", segons va reconèixer l'empresa, i que els treballadors han aprofitat protestar atesa la convocatòria de la campanya estatal per demanar la jubilació als 60 anys.