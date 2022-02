El bombardeig sobre Ucraïna ja ha començat, assegura Borrell

Josep Borrell @ep





La guerra a Ucraïna ja ha començat. L'alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors, Josep Borrell , ha assegurat que "ha començat el bombardeig en algunes parts de la frontera" de l'est d'Ucraïna. Tot i això, afirma que els països de la UE no aprovaran les sancions contra Rússia fins que "el nivell d'intensitat de l'agressió ho requereixi".





" Hem tingut notícies sobre una retirada de tropes (ruses), però no hi ha evidència d'això ", va dir Borrell després d'una reunió dels caps d'Estat i de Govern de la UE per tractar la tensió al voltant d'Ucraïna, en què no van adoptar cap decisió.





"Del que tenim evidència i estem molt preocupats és sobre l'augment dels combats i forts bombardejos en algunes parts de la frontera, exactament la part que jo vaig visitar a principis de gener", ha assegurat l'alt representant de la UE.





El cap de la diplomàcia europea assegura "en les últimes hores" s'està produint "molta desinformació per part de Rússia per a crear una atmosfera d'atacs contra russos en aquesta part d'Ucraïna".