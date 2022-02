VÍDEO. Així escolten el bombardeig sobre Ucraïna

L'alt representant de la Unió Europea per a Afers Estrangers, Josep Borrell, ha afirmat aquest dijous que els països de la UE no aprovaran les sancions contra Rússia fins que "el nivell d'intensitat de l'agressió ho requereixi".





MÉS INFORMACIÓ El bombardeig sobre Ucraïna ja ha començat, assegura Borrell





Borrel ha afirmat: "Hem tingut notícies sobre una retirada de tropes (ruses), però no n'hi ha evidència", va dir Borrell després d'una reunió dels caps d'Estat i de Govern de la UE per tractar la tensió al voltant d'Ucraïna, en què no van adoptar cap decisió.





Tanmateix, ja s'està difonent vídeos on s'escolten aquests bombardejos com aquest: