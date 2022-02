Estats Units diu que la guerra sembla imminent després dels bombardejos al front d'Ucraïna

Joe Biden @ep





El president dels Estats Units, Joe Biden, va dir dijous que ara hi ha tots els indicis que Rússia planeja envair Ucraïna, inclosos senyals que Moscou està duent a terme una operació de bandera falsa per justificar-la, després que les forces i pro- Els rebels de Moscou van intercanviar foc.





Moscou, per part seva, va expulsar el funcionari número dos de l'ambaixada nord-americana i va enviar una carta enèrgica als Estats Units acusant Washington d'ignorar les seves demandes de seguretat.





Els comentaris de Biden es van produir poc després que Ucraïna i els separatistes prorussos intercanviessin trets en un front que els divideix, i els funcionaris occidentals van descriure com un possible pretext creat per Moscou per envair.





“ Tenim motius per creure que estan involucrats en una operació de bandera falsa per tenir una excusa per entrar-hi. Tots els indicis que tenim són que estan preparats per anar a Ucraïna i atacar Ucraïna ”, va dir Biden als periodistes quan sortia de la Casa Blanca.





Biden va ordenar al secretari d'Estat, Antony Blinken, que canviés els seus plans de viatge a l'últim minut per parlar en una reunió del Consell de Seguretat de les Nacions Unides sobre Ucraïna.





"L'evidència sobre el terreny és que Rússia s'està movent cap a una invasió imminent. Aquest és un moment crucial", va dir als periodistes l'ambaixadora dels Estats Units davant de les Nacions Unides, Linda Thomas-Greenfield.