L'Exèrcit ucraïnès acusa els rebels d'atacar una guarderia a Lugansk

Les Forces Armades d' Ucraïna han denunciat aquest dijous un atac contra una escola bressol a la regió de Lugansk i han culpat els rebels separatistes que controlen gran part d'aquesta zona, escenari d'un conflicte armat des de l'any 2014.





L'incident ha tingut lloc a Stanitsia Lugansk, quan l'escola va patir l'impacte de diversos projectils disparats per "les tropes d'ocupació russes". Almenys dos civils han resultat ferits, segons un comunicat de les Forces Armades que també dóna compte de talls en el subministrament elèctric de la zona.





L'ONG Come Back Alive, que col·labora amb l'Exèrcit en aquest conflicte, ha identificat els dos ferits com a membres del personal docent . Així, cap nen hauria patit danys com a conseqüència d'un atac que també ha provocat danys greus al centre.





Les Forces Armades ucraïneses han denunciat un empitjorament de les violacions del teòric alto el foc pactat entre les parts. En concret, ha informat d'una trentena i ha indicat que, a més dels dos civils, també ha patit ferides un militar.





Les dues parts s'han creuat retrets constants pels suposats incompliments dels compromisos, malgrat que totes dues segueixen considerant vàlids els Acords de Minsk de 2014 i 2015 que teòricament fixen el full de ruta per resoldre el conflicte a l'est d'Ucraïna.