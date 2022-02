Troben en un hospital l'home que estava a la recerca i captura per revelar dades de la víctima de 'La Manada'

Els membres del ramat / @EP





El jutjat penal número 1 de Barcelona ha anul·lat l'ordre de detenció i empresonament per a l'acusat de difondre públicament dades personals de la víctima de la Manada de Pamplona . L'home no es va presentar al judici d'aquest dimecres a les 9.30 hores, cosa que va motivar l'ordre de cerca i captura.





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat que el processament ha aportat documentació que demostra que va ingressar ahir a un hospital de Barcelona, per la qual cosa no es va poder presentar a la vista. El jutjat ja ha remés l'acte al centre hospitalari per tal que informin el jutjat en el moment que el processament rebi l'alta.





L'inculpat, a les 10.43 hores, un cop acabada la vista oral, va requerir auxili policial al seu domicili per ser traslladat a un hospital, on va quedar ingressat a les 11.37 hores, segons la Guàrdia Urbana. La magistrada retreu a l'home que no arribés a l'hora, però anul·la l'ordre de presó almenys fins que sigui donat d'alta.





Cal destacar que tal com recull l'ingrés hospitalari es va produir dues hores després de l'hora fixada per a la celebració del judici, com ho demostra la trucada d'auxili al SEM des del seu domicili, a les 10.43, quan ja havia finalitzat la compareixença i ja s'havia emès l'ordre de detenció i entrada a la presó.





Es tracta d'un veí d'Horta-Guinardó, d?uns 40 anys, exmilitar i amb antecedents que, durant la fase d'instrucció, va dir que només va penjar en un fòrum una pantalla feta d'una altra pàgina web pública. Per fer-ho, es va connectar al wifi d'una veïna.