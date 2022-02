Els diputats del PP s'alineen amb Pablo Casado davant de "deslleialtats" i "ambicions personals"

El líder del PP, Pablo Casado, al Congrés @ep





Els diputats del PP al Congrés s'han alineat majoritàriament al costat del president del partit, Pablo Casado , davant del que consideren "deslleialtats" i "ambicions personals", en referència vetllada a Isabel Díaz Ayuso , la presidenta de la Comunitat de Madrid .





Acabada la roda de premsa del secretari general del PP, Teodoro García Egea , en què s'anuncia l'obertura d'un expedient a la dirigent madrilenya per les acusacions contra la direcció nacional, bona part dels diputats del Grup Popular han començat a llançar missatges des de les xarxes socials en suport de Casado.





"Les deslleialtats dels més propers són les més doloroses", ha escrit el gallec Jaime de Olano, un dels vicesecretaris de Casado. "Orgullós de formar part del teu equip, president", ha posat Pablo Montesinos, responsable de Comunicació del partit.





La portaveu del Grup Popular, Cuca Gamarra, ha abundat en la mateixa idea: "Al PP, la responsabilitat, la lleialtat i l'exemplaritat han de guiar sempre la conducta dins i fora del partit per respecte als nostres votants i afiliats", ha assenyalat en un altre missatge.





Per a la navarresa Ana Beltrán, responsable d'Organització, "el compromís de Casado amb l'exemplaritat és inqüestionable" i "ningú no està per sobre de l'honorabilitat". "Estic segur que, quan tot això passi, els espanyols valoraran la prudència i bon judici de Casado amb aquesta qüestió", ha apuntat el madrileny Antonio González Terol, vicesecretari de Política Autonòmica.





"En política i en la vida no estan permeses les deslleialtats", assenyala Víctor Píriz, diputat per Badajoz. "Els càrrecs públics han de ser exemple de lleialtat i avui a Puerta del Sol no ha estat així", afegeix Luis Santamaría, portaveu de Justícia del PP.





El de Jaén Juan Diego Requena subratlla que Casado "no es mereix aquesta deslleialtat tan gran, es digui com es digui i sigui qui sigui". "Casat és una de les persones més honrades i nobles, no puc entendre els atacs que està rebent", apunta el val·lisoletà José Ángel Alonso.





PERÒ NO TOTS





El suport a Casado ha estat majoritari al Grup Popular, però no unànime. No hi ha hagut cap missatge de suport per part de l'exportaveu Cayetana Álvarez de Toledo, que després de conèixer-se el suposat espionatge a Ayuso havia parlat públicament de pràctiques d'abocador.





I la diputada Pilar Marcos, que va ser cap de gabinet d'Álvarez de Toledo, si ha penjat a xarxes socials diversos missatges de suport a la presidenta madrilenya: "Jo, amb Ayuso", ha publicat Marcos.