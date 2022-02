Ángel Carromero dimiteix com a director general d'Alcaldia de Madrid per l'espionatge a Ayuso

Ángel Carromero @ep





El director general d'Alcaldia de l'Ajuntament de Madrid, Ángel Carromero , ha presentat aquest dijous la seva dimissió amb "efecte immediat" després d'una conversa amb l'alcalde, José Luis Martínez-Almeida , han traslladat fonts municipals.





La dimissió arriba el mateix dia en què diverses informacions han relacionat qui fos president de Noves Generacions del PP amb el suposat espionatge a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, des de l'Empresa Municipal d'Habitatge i Sòl (EMVS) .





L'alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha donat a conèixer que va parlar amb ell "al llarg de la tarda d'ahir diverses vegades". "M'ha negat absolutament que hagi fet qualsevol tipus de gestió que tendeixi a obtenir informació sobre Ayuso o els seus familiars", ha subratllat.





Tot seguit ha advertit que "no hi cap cap conducta irregular o que no sigui exemplar en cap càrrec de l'Ajuntament de Madrid" i que "en el cas que aparegués un indici que hi ha persona amb càrrec a Cibeles que ha realitzat gestió per a obtenir aquesta informació, serà cessat de forma immediata d'aquest Ajuntament".