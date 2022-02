Dia Internacional de l'Asperger: "Els nens amb Asperger no són ni més ni menys intelligents que els altres"

Elon Munsk / @EP





El 18 de febrer es commemora el Dia Internacional del Trastorn d'Asperger. Personatges com Elonk Musk, Albert Einstein, Bill Gates, o Greta Thunberg... Tots ells tenen en comú no sols una intel·ligència excepcional, sinó també patir l'anomenada Síndrome d'Asperger, un trastorn del neurodesenvolupament que s'engloba dins de l'espectre autista i que afecta a Espanya a una de cada 1.000 persones. La principal característica d'aquesta síndrome és un diferent funcionament del cervell que desemboca en dificultats o diferències quant a la manera de comunicar i interactuar a nivell social.





Tal i com afirma el logopeda i psicòleg, Alejandro Cano Villagrasa, “La Síndrome d'Asperger (SA) és un dels trastorns que s'engloben dins de l'autisme, el qual pertany als denominats Trastorns del Neurodesenvolupament Infantil. Aquest trastorn té un origen innat o constitucional que afectarà l'usuari durant tota la seva vida. A més, els nens mostraran una absència de contacte ocular, resistència al canvi, conductes estereotipades, interessos restringits i estranys, etcètera.

Respecte a les diferències que es poden trobar amb altres trastorns, com pot ser l'autisme, cal destacar les alteracions de la comunicació i del llenguatge de tots els nens que presenten aquesta síndrome. Així mateix, existeixen diferències en la fluïdesa i el domini del llenguatge, a més de trobar una agilitat i destresa motora una millor coordinació i motricitat corporal en el SA. En els últims anys, s'ha trobat un major índex d'aparició gràcies als avanços en l'avaluació i diagnòstic dels nens menors de 5 anys. A més d'això, s'han incrementat els estudis i les recerques sobre aquesta síndrome, podent donar major visibilitat d'aquest”.





Les principals característiques d'aquesta síndrome tenen a veue amb "alteracions en el camp de les habilitats socials i el llenguatge, podent repercutir significativament en la seva qualitat de vida. D'una banda, a nivell de llenguatge, s'observa que presenten dificultats en l'expressió de les seves necessitats, les seves emocions, els seus desitjos o fins i tot les seves inquietuds. Són nens que els costa iniciar una conversa o interessar-se per una altra persona. Encara que aparentment tenen un vocabulari o una emissió de frases adequats, els majors problemes resideixen en l'àrea de la pragmàtica del llenguatge, és a dir, en l'ús de la comunicació i en la narració o descripció d'esdeveniments i situacions del seu dia a dia. D'altra banda, a nivell social, els nens mostraran poca competència per a fer inferències socials de com han de comportar-se, entendre situacions que requereixin de l'ús d'habilitats de comunicació social o relacions interpersonals amb persones de la seva edat o se'l seu entorn. Finalment, altres afeccions que poden presentar aquests nens són alteracions en el funcionament executiu o altres funcions cognitives. Mostraran dificultats en la realització de tasques acadèmiques o domèstiques sense supervisió, planificar-se la setmana, organitzar-se el material acadèmic o seguir un hàbit o rutina”.





Tal com afirma, el doctor Cano el diagnòstic primerenc és molt important i ajudarà a millorar l'adaptació del nen i el seu desenvolupament saludable fins a l'edat adulta. "Els símptomes del asperger se solen detectar en edats bastant primerenques. Uns certs indicadors relacionats amb el llenguatge i la comunicació social poden mostrar una conducta pròpia d'aquest trastorn, podent-se detectar en edats de 3 a 5 anys. No obstant això, el diagnòstic precoç d'aquest trastorn és summament complicat a causa de les característiques similars amb altres Trastorns del Neurodesenvolupament Infantil.





Existeixen gran quantitat de llegendes al voltant de l'Asperger els quals han comportat una sèrie d'estereotips i prejudicis per a totes aquelles persones que cursen amb aquest trastorn. "Les persones amb Asperger no rebutgen el relacionar-se amb els altres, no obstant això, existeixen moltes dificultats per a interactuar amb la resta dels nens o adults del seu entorn. Per aquesta raó, es pot pensar que rebutgin establir relacions d'amistat amb altres persones. Una altra afirmació incerta és que no són més intelligents que els altres. Els nens amb Asperger no són ni més ni menys intelligents que els nens que presenten un desenvolupament normotípico. Segons els estudis científics actuals, es poden trobar nens amb SA amb altes capacitats, però la prevalença és molt baixa”.