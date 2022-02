El Síndic de Greuges estudia el canvi de criteris del Govern a l'aplicació de la Llei Mordassa

El Síndic de Greuges s'ha dirigit a la Direcció General de la Policia / @EP







El Síndic de Greuges estudia d'ofici el canvi de criteris de la Conselleria d'Interior a l'aplicació de la Llei de seguretat ciutadana, coneguda com a Llei Mordassa .





En un comunicat aquest dijous, han explicat que ha tingut coneixement a través dels mitjans que la Conselleria canviarà els criteris en l'aplicació d'aquesta llei, i s'avalarà en un informe jurídic intern que conté la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el Tribunal Constitucional.





Han explicat que la Conselleria no sancionarà els manifestants que protestin pacíficament ni els periodistes que informin d'aquestes mobilitzacions, i que per garantir-ho, els Mossos aixecaran acta, però el procés d'instrucció dependrà de la Direcció General d'Administració de Seguretat, que no forma part de lestructura interna de la policia catalana.

"D'aquesta manera, el procés de denúncia i d'instrucció dels expedients se separen i tenen una dependència orgànica diferenciada", han explicat.





Per conèixer els canvis, el Síndic de Greuges s'ha dirigit a la Direcció General de la Policia ia la Direcció General d'Administració de Seguretat, i els ha demanat que aportin l'informe jurídic de la Conselleria que dóna fonament jurídic a aquest canvi, i que informin sobre com està previst adaptar lestructura daquest òrgan, entre daltres.





En diverses reunions amb la comissària de Drets Humans del Consell d'Europa , Dunja Mijatovic , el Síndic de Greuges li va traslladar "la seva preocupació per la precarietat democràtica a l'Estat durant els darrers anys", especialment en relació amb aquesta llei.





Així mateix, el Síndic de Greuges ha criticat que la Llei Mordassa implanta un model de control administratiu que prioritza la presumpció de veracitat de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat davant la presumpció d'innocència, amb una redacció "imprecisa que permet un marge excessiu" d'actuació al poder executiu a la restricció de les llibertats individuals".