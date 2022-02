Ayuso provoca un cisma en el PP en negar-se a lliurar documentació de possibles irregularitats i acusa d'espiar-la a Casado

Pablo Casado amb Isabel Díaz Ayuso @ep





Fa mesos que sonaven les campanes, i finalment ha arribat la guerra. Aquest dijous el Partit Popular ha viscut una de les jornades més tràgiques que es recordin a la història de la formació política. El conflicte entre Isabel Díaz Ayuso i Pablo Casado ha esclatat, i les conseqüències d'aquest xoc poden ser fatals.





Diversos mitjans van publicar aquest dijous que el PP volia con tractar una agència de detectius per investigar si la presidenta madrilenya havia afavorit el seu germà amb contractes públics. Segons han explicat fonts de Gènova, el PP nacional que dirigeix Pablo Casado va demanar explicacions a primers d'octubre a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per saber si el seu germà va mediar en un suposat contracte públic sanitari pel qual podria haver-hi cobrat una comissió de 280.000 euros, un extrem que ella va negar defensant la legalitat de l?actuació del seu Govern regional.





Tot i això, i tal com ha explicat Teodoro García Egea, "fins al dia d'avui" no havien rebut cap aclariment per part d'Ayuso que justifiqués la legalitat d'aquests pagaments. "Ha estat en va, no hem rebut cap aclariment", ha emfatitzat.





CRUEL I INJUST





Aquesta informació ha molestat, i molt, la presidenta de Madrid, que va comparèixer a mig matí amb un discurs que ha marcat un abans i un després en la relació amb Gènova. Isabel Díaz Ayuso va censurar que la Direcció Nacional del PP, d'una manera "tan cruel i injusta", va contra ella acusant-la de corrupció "sense proves" i ficant la seva família pel mig. "No hi pot haver alguna cosa més greu que acusar algú de la pròpia casa amb responsabilitats de govern de corrupció i fer-ho sense proves ficant pel mig la meva família. La família és el més important que tenim", va subratllar.





Isabel Díaz Ayuso durant la compareixença @ep





A més, Ayuso va assenyalar directament a Pablo Casado:"Les declaracions que durant tot el matí estan publicant els mitjans de comunicació i que provenen de l'entorn de Pablo Casado i que ell no desmenteix són el pitjor que es pot esperar dels polítics i, a més, ho fa des de l'anonimat. Que l'oposició m'ataci però que ho faci la Direcció del meu partit perquè em vull presentar al Congrés del PP de Madrid és insensat".





A més, la presidenta de Madrid va denunciar que "des de fa uns mesos diferents mitjans de comunicació han denunciat que dirigents del PP estaven creant un dossier" contra ella, vinculant-la "a algun cas de corrupció referit a la meva família". "Aquestes notícies ja van sortir publicades i van ser objecte d'atacs sense èxit a l'Assemblea de Madrid perquè ningú no va concretar cap acusació perquè eren meres xerrameques", va sentenciar.





LA RESPOSTA DE GÈNOVA





La resposta de Gènova a les declaracions d'Ayuso va venir de la mà del secretari general del PP, Teodoro García Egea , que va anunciar que els serveis jurídics del partit estan estudiant si procedeixen accions legals davant les "acusacions gravíssimes, gairebé delictives" contra el president del partit, Pablo Casado, i tota la formació, cosa que, segons ha dit, és una cosa "mai vista" al PP.





A més, ha avançat que el PP li obrirà un expedient informatiu per "culminar les investigacions que s'han dut a terme" . "Amb les conclusions, ens reservem les actuacions oportunes", ha assenyalat. Alhora, ha advertit "que es pot tenir bon resultat electoral, però això no eximeix de rectitud i lleialtat".





Egea en roda de premsa responent a Ayuso @ep





García Egea va arrencar la seva intervenció assegurant que la seva obligació és assegurar que el partit està "lliure de tota sospita" i que els seus càrrecs estan compromesos amb "l'exemplaritat i la transparència". Per això, va dir que quan el setembre de l'any passat el PP va rebre informació sobre un suposat cobrament de comissions sobre un contracte sanitari de l'entorn d'Ayuso, Pablo Casado va convocar la presidenta madrilenya al seu despatx per aclarir els fets "de manera immediata".





Després d'assegurar que la veritat "sempre s'obre pas", va desmentir de "forma taxativa" que la direcció nacional hagi contactat amb una agència de detectius , que hagi elaborat un dossier sobre Ayuso o que li hagin imputat mai" la comissió d'un delicte.







A més, ha assenyalat que molts es preguntaran si les diferències aquests mesos entre Gènova i Ayuso per la data del congrés i "la resposta és que sí". I va criticar que, arran de la petició d'aclariments davant de les informacions de "presumptes irregulades", hagin rebut una campanya "massiva d'atacs, calúmnies i infonis".





FEIJÓ ES POSA DEL COSTAT D'AYUSO





El cisma entre Ayuso i Casado també ha arribat als barons del PP. Un dels més contundents ha estat el president de Galícia , que s'ha alineat clarament amb Isabel Díaz Ayuso. Alberto Núñez Feijó va carregar contra Gènova repudiant el cas del suposat espionatge a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, alhora que va llançar un missatge intern sobre els conflictes interns que hi pugui haver en la seva formació. "Si hi ha problemes orgànics dins del PP a Madrid, s'han de resoldre de manera intel·ligent i no provocant un incendi", ha sentenciat.





Alberto Núñez Feijó @ep





En ser preguntat pel suposat espionatge a la seva companya madrilenya des de la pròpia direcció del partit, Feijóo va ser contundent afirmant que "no" li sembla "normal"."No és procedent contractar cap investigador privat per espiar un company i veure contractes que estan al portal de transparència. Si s'ha fet, em sembla inaudit i imperdonable perdre el temps en això", va asseverar.





De fet, va anar un pas més enllà i ha suggerit que qui hagi fet l'ordre de l'espionatge a una companya del partit, "si és que es va produir", hauria de fer "una explicació" i "assumir les responsabilitats" corresponents.





ELS DIPUTATS DEL CONGRÉS SUPORTEN MAJORITÀRIAMENT A AMB PAU CASAT





Els diputats del PP al Congrés s'han alineat majoritàriament al costat del president del partit, Pablo Casado, davant del que consideren "deslleialtats" i "ambicions personals", en referència vetllada a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid .







"Les deslleialtats dels més propers són les més doloroses", ha escrit el gallec Jaime de Olano, un dels vicesecretaris de Casado. "Orgullós de formar part del teu equip, president", va dir Pablo Montesinos, responsable de Comunicació del partit.





La portaveu del Grup Popular, Cuca Gamarra, va aprofundir en la mateixa idea: "Al PP, la responsabilitat, la lleialtat i l'exemplaritat han de guiar sempre la conducta dins i fora del partit per respecte als nostres votants i afiliats", ha assenyalat a un altre missatge.





Per a la navarresa Ana Beltrán, responsable d'Organització, "el compromís de Casado amb l'exemplaritat és inqüestionable" i "ningú no està per sobre de l'honorabilitat". "Estic segur que, quan tot això passi, els espanyols valoraran la prudència i bon judici de Casado amb aquesta qüestió", va apuntar el madrileny Antonio González Terol, vicesecretari de Política Autonòmica.





"En política i en la vida no estan permeses les deslleialtats", assenyala Víctor Píriz, diputat per Badajoz. "Els càrrecs públics han de ser exemple de lleialtat i avui a Puerta del Sol no ha estat així", va afegir Luis Santamaría, portaveu de Justícia del PP.





El de Jaén Juan Diego Requena subratlla que Casado "no es mereix aquesta deslleialtat tan gran, es digui com es digui i sigui qui sigui". "Casat és una de les persones més honrades i nobles, no puc entendre els atacs que està rebent", va assenyalar el val·lisoletà José Ángel Alonso.





PERÒ NO TOTS





El suport a Casado ha estat majoritari al Grup Popular, però no unànime. No hi ha hagut cap missatge de suport per part de l'exportaveu Cayetana Álvarez de Toledo , que després de conèixer-se el suposat espionatge a Ayuso va censurar públicament les pràctiques d'abocador.





I la diputada Pilar Marcos, que va ser cap de gabinet d'Álvarez de Toledo, si ha 'penjat' en xarxes socials diversos missatges de suport a la presidenta madrilenya: "Jo, amb Ayuso", ha publicat Marcos.





MOFA A LA RESTA DE PARTITS





El portaveu de Compromís al Congrés, Joan Baldoví , va recórrer a 'Pepe Gotera i Otilio, nyaps a domicili' per acusar el PP d'actuar internament com aquests personatges creats pel conegut dibuixant de còmics Francisco Ibáñez.







"Pepe Gotera i Otilio, espionatges, corrupcions i nyaps a domicili", va escriure aquest dijous Baldoví al seu perfil de Twitter només conèixer les informacions sobre la 'guerra' sorgida entre el PP de Pablo Casado i el d'Isabel Díaz Ayuso.









A Ibáñez també li va evocar l'exalcalde de Sant Sebastià i diputat del PSOE, Odón Elorza , però si escau per recordar els famosos detectius Mortadel·lo i Filemó. "Davant l'enorme volum de treball, el PP decideix crear una agència d'espionatge", va comentar Elorza amb una foto dels dos personatges de còmic.











Per la seva banda, el diputat de Ciutadans Guillermo Díaz va aprofitar el seu compte a la mateixa xarxa social per fer broma amb el títol del llibre recentment publicat per l'expresident del PP Mariano Rajoy: 'Política per a adults'.





"Quan Rajoy diu 'Política per a adults' es refereix al fet que el que fan no es pot mostrar en horari infantil", ha manifestat a propòsit de les suposades pràctiques dutes a terme a les seus de Gènova 13 i la Puerta del Sol.





La mofa a Unides Podem va venir a través del diputat Juan Antonio Delgado, que va fer un joc de paraules a compte de batalla interna al PP i la llibertat a la Comunitat de Madrid de la qual Díaz Ayuso fa bandera. "Els de la llibertat espiant-se entre ells. El lema electoral d'Ayuso hauria d'haver estat llibertat vigilada", ha ironitzat.





Per part seva, el portaveu parlamentari d'Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, molt actiu a Twitter, també ha volgut la 'jugada'. "Mentre amb 4 vaques al fons et parlen de l'ETA, de costelles i d'Esquerra, per darrere s'espien, roben i maten políticament entre ells. Si són capaços de fer-se tot això entre ells imagina què no et podran fer - va escriure --. El PP no és un partit, és un cartell".