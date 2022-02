Esperanza Aguirre: "Si jo fos García Egea dimitiria avui mateix, millor que demà"

Esperança Aguirre @ep





L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre ha subratllat aquest dijous que si ella estigués al lloc del secretari general del PP, Teodoro García Egea , presentaria la seva dimissió "avui mateix millor que demà".





En declaracions a 'Cuatro', Aguirre ha censurat l'obertura d'un expedient informatiu a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i ha recalcat que "si hi ha indicis" d'alguna possible il·legalitat "cal denunciar" i no fer servir la informació per tractar de fer xantatge a un company de partit.





" Si fos el secretari general, dimitiria avui mateix millor que demà i més després de la roda de premsa ", ha incidit l'expresidenta madrilenya, que ha dit que no s'hagin explicat les raons per iniciar l'expedient contra Ayuso.





Una situació que no es pot assemblar amb la del líder nacional del partit, Pablo Casado, "el president que hem triat" almenys fins al congrés nacional del partit el proper mes de juliol. "A Teodoro no ho ha elegit ningú", ha contraposat Aguirre.





En qualsevol cas, ha dit confiar que el líder nacional del PP no faci cas a García Egea. "Per descomptat jo no li faria cas; no ha portat més que malestar i falta de centrar el partit en allò que cal centrar-lo, que és combatre Pedro Sánchez", ha explicat.





"És increïble que passin aquestes coses", ha resumit l'expresidenta, per a qui aquesta situació al si del partit és "molt greu" per a la formació. "Espero que sigui això de les coses es posen molt malament perquè alguna cosa s'arregli", ha indicat.