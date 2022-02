Crits d'"Ayuso sí, Casado no" i mariachis a la concentració a 'Génova' per donar suport a Ayuso

Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dijous davant de les portes de la seu nacional del Partit Popular al carrer Gènova per donar suport a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, després que la direcció del partit l'obrís un expedient informatiu davant les "acusacions gravíssimes, gairebé delictives" contra el president Pablo Casado.





Cap a les 19.00 hores, seguidors de la dirigent regional s'han concentrat amb crits com " Ayuso presidenta d'Espanya " o " Ayuso sí, Casado no " i han demanat la dimissió del líder del PP cridant-li que aboqués al balcó.





També s'han referit a Casado i al secretari general del PP, Teodoro García Egea, amb exclamacions com “covards”, “pilotes” i “la dreta no es ven”. A més, a la concentració s'han pogut veure banderes d'Espanya i cartells exigint dimissions. "Casat i Teodor dimissió. Els afiliats del PP no us volem", exposava un.





Manifestant davant de Gènova @ep





A més, un dels congregats ha volgut lliurar a 'Génova' una corona de flors amb la frase "Pablo Casado sempre et recordarem" , encara que no li han deixat entrar, i un grup de mariachis també s'ha acostat interpretant la cançó 'Cielito lindo '.





Els seguidors de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han convocat una manifestació davant de la seu nacional del PP al carrer Gènova aquesta tarda, al voltant de les 19.00 hores, per mostrar-li el seu suport després de la crisi interna del Partit Popular , segons convocatòries que han anat circulant a xarxes socials.





A més, s'han anunciat dues concentracions més a favor de la presidenta madrilenya per a demà a les 19.00 hores i per a diumenge a les 12.00 hores, també davant de la seu nacional del PP.