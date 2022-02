La DGT elimina els 20km/h addicionals a la maniobra d'avançament i augmenta el perill

Una carretera nacional /@EP





La Direcció General de Trànsit (DGT) modifica, contínuament, les normes a les carreteres. Ara proposa eliminar els 20km/h addicionals que un conductor podia assolir per avançar un altre vehicle en una carretera convencional, de doble sentit. Segons Dvuelta, empresa amb 25 anys d'experiència en la defensa dels drets dels conductors, aquesta mesura podria ser perillosa.





La DGT, per la seva banda, argumenta que implementar aquesta modificació suposaria posar-se a l'alçada de la resta de països de la Unió Europea i, alhora, serviria per enviar un missatge clar als conductors: es tracta d'una maniobra perillosa perquè comporta el risc de xocar frontalment amb un altre vehicle.





Per a alguns experts, en això últim tenen raó, especialment si s'eliminen aquests 20km/h en què es pot superar la velocitat límit en un avançament. Així ho expliquen en un article de Dvuelta, que recullen les opinions i càlculs de l'Enginyer Mecànic Juan José Alba.





Avançar un camió a la carretera convencional a 110 km/h porta 2,5 segons i es necessiten 77 metres. Però segons els seus càlculs, fer-ho a 90 km/h suposen 7,56 segons i 189 metres . Per tant, amb aquesta mesura de la DGT es triplica el temps emprat a la maniobra i es multiplica per 2,5 la distància que el conductor que avança passa a la via del sentit contrari. Una cosa que es tradueix en un major perill i més probabilitat de col·lisió frontal.