L'aeroport del Prat recupera el 91% de les destinacions prepandèmia

Un avió s'enlaira a l'aeroport del Prat /@EP





Un dels sectors que més s'han vist afectats per la pandèmia i les restriccions que aquesta ha comportat ha estat el de l'aviació. Els confinaments o el tancament de fronteres han fet que les persones no hagin pogut viatjar i, de fet, encara actualment aquesta activitat econòmica continua inestable. Tot i això, l'aeroport del Prat mira amb esperança a l'estiu del 2022, ja que ja ha recuperat el 91% de les destinacions que tenia el 2019.





Així es desprèn del darrer informe de l'Observatori de Trànsit Aeri de Barcelona, una publicació de la Cambra de Comerç de Barcelona. Segons les dades que ofereixen, com dèiem, l'aeroport del Prat ha recuperat el 91% de les destinacions que les diferències aerolínies operaven l'any prepandèmia. Una xifra que s'ha assolit malgrat que hi treballen un 14% menys de companyies aèries que aleshores i que encara hi ha un 58% menys de freqüències i operacions .