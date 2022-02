La Comissió Bilateral entre Generalitat i Govern central tancarà diversos traspassos aquest divendres

La Comissió Bilateral entre el Govern central i el Govern de la Generalitat es reunirà aquest divendres a la tarda al Palau de la Generalitat, amb l'objectiu de tancar diversos traspassos, en què serà la segona trobada d'aquest organisme des que es va reactivar el 2 d'agost a Madrid després de tres anys de paràlisi. La trobada començarà a les 17.00 hores i està previst que un cop finalitzi compareguin tots dos governs de manera separada al Palau de la Generalitat.





Reunió de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat del 2 d'agost del 2021 /@EP







Per part del Govern, la reunió estarà encapçalada per la consellera de Presidència, Laura Vilagrà; juntament amb el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró; el conseller d'Economia, Jaume Giró, i la delegada de la Generalitat a Madrid, Ester Capella.





La delegació del Govern central estarà formada per la ministra de Política Territorial i el portaveu de l'Executiu, Isabel Rodríguez; el secretari d'Estat de Política Territorial, Alfredo González; el secretari d'Estat d'Hisenda, Héctor Fernando Izquierdo; el secretari d'Estat de Relacions amb les Corts i Afers Constitucionals, Rafael Simancas, i la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay, entre d'altres.





La reactivació d'aquest organisme forma part del restabliment de les relacions entre la Generalitat i el Govern de Pedro Sánchez , ja que va estar paralitzat entre el 2011 i el 2018 durant els anys del procés independentista i la Presidència de Mariano Rajoy, mentre que el 2018 amb Quim Torra al Govern hi va haver una Comissió Bilateral però va finalitzar sense partits i no va tenir més continuïtat.





Amb l'arribada de Pere Aragonès a la Presidència del Govern i el desglaç de les relacions amb el Govern de Pedro Sánchez, tots dos governs van intentar reimpulsar la Comissió Bilateral amb una primera trobada a l'agost , en què van fixar els eixos prioritaris per arribar a acords i van pactar diversos grups de treball que s'han reunit aquests mesos.





Des de la Generalitat sempre han diferenciat aquest òrgan de la taula de diàleg, ja que defensen que la Comissió Bilateral s'ha de limitar a la negociació de traspassos i qüestions competencials, mentre que la solució al conflicte català s'ha de discutir a la taula de diàleg.





La trobada se celebra una setmana abans de la Conferència de Presidents a l'illa de La Palma, en què encara està a l'aire la presència d'Aragonès, que dimecres va afirmar que "ara mateix" no preveu assistir-hi, i segueix sense data la propera reunió de la taula de diàleg que en un inici s'havia de reunir a principis d'any, encara que aquesta Comissió pot servir d'avantsala per a una propera trobada.





ORDRE DEL DIA





Després de les reunions tècniques prèvies, fonts de la Generalitat han afirmat que han pactat amb el Govern d'Espanya incloure a l'ordre del dia diversos traspassos que esperen encarrilar en aquesta Comissió Bilateral per acabar de signar-los formalment a les ponències tècniques posteriors.





El primer dels traspassos és el de la gestió de les beques per a estudiants, una reivindicació històrica del Govern que fonts de l'Executiu català esperen materialitzar aquest divendres, i que la Generalitat calcula que podria suposar una transferència anual per part de l'Estat de 120 milions de euros.





A la trobada d'aquest divendres també preveuen encarrilar l'acord per transferir la gestió d'assegurances escolars i revisar les competències en la gestió dels jutjats .





Un altre dels preacords que esperen segellar serà el traspàs de la competència de l'Ingrés Mínim Vital (IMV), que el Govern vol assumir per poder-lo compatibilitzar amb la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i que s'acabarà de concretar en els treballs tècnics posteriors, encara que fonts de la Generalitat admeten que poden haver-hi dificultats per dur-ho a terme.





A més, tots dos governs preveuen tancar diverses transferències patrimonials d'infraestructures com l'observatori del Turó de l'Home i la concessió de les autovies B-23 i B-30, el Canal Xerta-Sènia, dues finques rústiques i diverses depuradores.





El Govern Central també ha indicat aquesta setmana que a l'ordre del dia estaria la participació de la Generalitat a Turespaña, l'organisme nacional de Turisme encarregat de la promoció al món d'Espanya com a destinació turística, dependent del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.





CRÍTIQUES DEL GOVERN





En roda de premsa aquest dijous, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha destacat els acords que es poden produir en aquesta trobada però ha lamentat que són "avenços tímids" i ha defensat la necessitat d'accelerar els traspassos pendents que reclama l'Executiu català .





Alhora, fonts de la Generalitat han assegurat que estan "decebuts" perquè esperaven incloure en aquesta reunió el traspàs de la competència de formació sanitària especialitzada, entre elles la dels metges interns residents (MIR), de Salvament Marítim i algunes competències d'inspecció laboral .





De fet, defensen que a la Comissió Bilateral d'agost ja van pactar avançar en el traspàs d'aquests tres assumptes, però acusen el Govern cetral d'haver-lo paralitzat i de no haver volgut incorporar aquestes qüestions a l'ordre del dia d'aquest divendres.





Aquest divendres tampoc es parlarà de la Comissaria de Policia Nacional de Via Laietana, una de les reivindicacions principals del Govern perquè la vol reconvertir en un espai de memòria democràtica, mentre que la transferència de Rodalies s'està negociant al grup de traspassos que es va reunir al novembre.





AMB RODALS A L'AIRE





Per part del Govern central, fonts del Ministeri de Política Territorial assenyalen a Europa Press que l'ordre del dia encara no està tancat del tot i que segueixen les negociacions sobre qüestions com ara el traspàs de Rodalies.





Respecte d'això, l'Executiu va anunciar aquest dimarts, tres dies abans de la celebració de la Bilateral, la licitació del projecte de soterrament de les vies de ferrocarril al seu pas pel nucli urbà de Montcada i Reixac (Barcelona) i la construcció d'una nova estació de rodalies per valor de 387 milions d'euros.





En qualsevol cas, l'Executiu central afronta aquesta Comissió Bilateral com una reunió "important" que suposarà "accelerar el pols" de la cooperació i les relacions institucionals amb Catalunya, segons sostenen des del Ministeri que pilota Isabel Rodríguez.





En aquest context, des del Ministeri destaquen que aquesta Comissió Bilateral suposarà consolidar "la normalització de la col·laboració institucional entre ambdós governs", donant compliment als "compromisos" aconseguits a la reunió del passat estiu en matèria de traspassos i de reunions tant tècniques com comissions mixtes.





SENSE DATA PER A LA TAULA DE DIÀLEG





Aquest dimarts, la també Portaveu del Govern, va assenyalar a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que l'Executiu practica el diàleg amb "absoluta determinació" i per "convicció" i que per tant no cal la "valentia" que li va reclamar el president català a l'Executiu per convocar la mesa de diàleg.





Tot i això, i davant la petició del Govern que se celebri una taula de diàleg a principis d'any i es fixi com més aviat millor la data, Rodríguez ha admès que la Mesa "no té data" per a la reunió, encara que ha sostingut que la "hi haurà" tal com s'ha compromès el govern.





En aquest sentit, fonts del Govern van precisar, que perquè es reuneixi la taula hi ha d'haver concrecions i creuen que n'hi haurà.