Wagensberg aposta per avançar a la taula de diàleg: "El més gran seria aixecar-nos"

El secretari quart de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg /@EP







El secretari quart de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg (ERC), ha apostat per continuar avançant en el diàleg amb el Govern en el marc de la taula de negociació, perquè "encara que el diàleg no funcioni, no per això s'ha de deixar de intentar; el major error seria aixecar-nos de la taula".





Ho ha dit en una entrevista del 324 d'aquest dijous, recollida per Europa Press, en què ha insistit en la necessitat de construir una "estratègia compartida" de cara a la taula de diàleg.





"Però abans de trobar aquesta estratègia compartida, hi ha un pas previ, que és trobar un punt de consens d'on som ara mateix; un principi de realitat. Perquè sense aquest punt de consens no trobarem una estratègia compartida", ha afegit.





Pel que fa a l'exdiputat de la CUP Pau Juvillà, Wagensberg ha afirmat que ERC, Junts i la CUP van treballar junts per mantenir l'acta del cupaire, i incideix que ell va participar en reunions "durant moltes setmanes" entre aquests tres partits, per cosa que lamenta que al final se li retirés l'escó.





Finalment, ha demanat que es comenci una negociació amb el consell del personal del Parlament, perquè "ells s'han pogut sentir atacats, a més de solidaritzar-nos", pel que ha passat amb les 'llicències per edat', que permetien que treballadors de més de 60 anys i que portessin més de 15 treballant a la Cambra cobressin el seu sou sense treballar durant tres anys.