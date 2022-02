El Movistar Centre de Barcelona obre una finestra al Mobile World Congress

De del dia 28 de febrer fins al 3 de març, la ciutat de Barcelona acollirà l'edició de 2022 del Mobile World Congress. Coincidint amb el retorn a la ciutat del congrés mundial de telefonia mòbil, el Movistar Centre de Plaça Catalunya oferirà una programació especial per a acostar a la ciutadania les últimes novetats en tecnologia mòbil presentades al Congress. Aquesta mostra romandrà oberta al públic fins al 12 de març.





Telefónica i els principals fabricants de telefonia i líders del sector exposaran a la mateixa vegada una selecció de les novetats que portaran al Mobile World Congress. Amb la iniciativa ‘Una finestra al Mobile World Congress’, els ciutadans podran anar al congrés i conèixer de primera mà les últimes primícies en tauletes, telèfons intel·ligents i altres dispositius de Samsung, Xiaomi, Oppo, Honor o Xbox.







Movistar Centre Barcelona /@Telefonica





Cada marca disposarà de zones d'exposició exclusives al Movistar Centre, on hi haurà personal especialitzat per a explicar cadascuna de les característiques i novetats dels nous productes, desenvolupant també proves tecnològiques per a mostrar les prestacions de cada dispositiu.





Telefónica emetrà en directe les ponències i taules rodones que es desenvoluparan en l'Àgora del seu estand en el Mobile World Congress a través d'una pantalla gegant. Abordaran temes relacionats amb el 5G, el turisme, els drons, la ciberseguretat o blockchain, impartits per més de 30 experts.





En l'àmbit de la Llar Digital, els usuaris podran conèixer de prop les prestacions de serveis com Smart Wifi per a obtenir la millor connectivitat, gaudir dels continguts de Movistar Plus+ en realitat virtual a través de dispositius Oculus, rebre recomanacions en Movistar Plus+ a través d'Aura, fer videotrucades des de Movistar Home, o experimentar amb les Living Apps de Rakuten, TikTok Extra o Fornite.





LES MARQUES





De la mà de Xbox Game Pass, els gamers podran experimentar les possibilitats de la connectivitat de Movistar, tant en la llar a través de la fibra òptica com en mobilitat gràcies al 5G. També podran participar en una competició amb el joc DIRT 5 que es realitzarà simultàniament amb jugadors des de diverses localitzacions. I, a més, la tarda de l'1 de març, les streamers SugusSusana i LazyPopa visitaran l'espai.







A més, hi haurà un espai dedicat al 5G de Movistar que permetrà als visitants conèixer els beneficis de la cinquena generació de comunicacions mòbils i alguns casos d'ús d'aquesta tecnologia desenvolupada per Telefónica.





Samsung llançarà un desafiament amb premis exclusius durant la seva participació en la iniciativa ‘Una finestra al Mobile World Congress’. Amb la intenció de destacar la connectivitat dels seus dispositius, i aprofitant la línia de comunicació de la seva última campanya amb Galaxy S22 Series ‘Trenca les regles amb Samsung’, la companyia llançarà un repte als seus seguidors: ser el més ràpid a resoldre un trencaclosques per a aconseguir premis increïbles.





L'activació de Xiaomi Espanya es basarà en la creació d'una moderna pop up a l'espai, en la qual es respirarà elegància i tecnologia des de cada racó. Els últims telèfons intel·ligents de la sèrie Redmi Note 11 de Xiaomi es barrejaran de manera innovadora amb productes de l'ecosistema connectat de la marca, donant com a resultat un espai interconnectat i tecnològic, oferint una experiència d'usuari diferent. A més, comptarà amb activitats en les quals es podran aconseguir premis i regals exclusius de Xiaomi.





OPPO mostrarà els seus últims llançaments tant telèfons intel·ligents com dispositius IoT. Durant l'exposició oferirà als usuaris l'oportunitat de conèixer les últimes novetats de la marca i viure experiències úniques. Disseny, tecnologia i innovació al palmell de la mà. A més, a través del descobriment dels seus productes els usuaris podran participar, a través de les xarxes socials, en el sorteig del seu telèfon intel·ligent més premium i tenir a les seves mans “El poder de viure-ho tot”.





HONOR desplegarà el seu potencial tecnològic acostant als usuaris les novetats de la marca, entre les quals es troben el plegable HONOR Magic V, HONOR 50 - que destaca per la seva funció d'enregistrament simultani- i alguns dels llançaments que la companyia anunciarà en el Mobile World Congress.





Chema Casas, director general de Telefónica a Catalunya, assenyala: “Enguany obrirem una finestra que deixarà veure a tots els públics el que esdevé al Mobile World Congress per a acostar a la ciutadania les últimes innovacions tecnològiques. Hem aconseguit reunir els principals fabricants líders d'aquest sector al Movistar Centre de Plaça Catalunya per a mostrar en aquest espai els seus últims desenvolupaments al mateix temps que són presentats als professionals que es donen cita al Congress. De la mateixa manera, a aquesta mostra també traslladarem en directe l'activitat desenvolupada en l'estand de Telefónica al congrés mundial de telefonia mòbil”.