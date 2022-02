La Zona Franca de Barcelona acull la primera planta certificada 'hidrogen verd d'ús públic a Espanya

Hidrogenera de la Zona Franca de Barcelona @Iberdrola





La primera planta certificada d'hidrogen verd d'ús públic a Espanya, que ha estat impulsada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i construïda i explotada per la companyia Iberdrola al Polígon de la Zona Franca de Barcelona ja està en marxa.





L'objectiu principal de la instal·lació d'aquesta hidrogenera, que funciona des del mes de gener passat, és proveir amb hidrogen verd tant els autobusos del TMB com les altres flotes de vehicles elèctrics de pila d'hidrogen per al transport de viatgers i mercaderies. a l'àrea de Barcelona. A més, es tracta de la primera hidrogenera d'Espanya a obtenir la norma ISO-19880-1:2020 , de compliment obligat que estableix les condicions mínimes de seguretat que han de complir aquestes instal·lacions i que ha validat l'empresa Serveis de Control i Inspecció (SCI).







La posada en funcionament de la hidrogenera, que té tant dispensat de l'hidrogen verd com de la seva producció, forma part del compromís del CZFB amb la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides a l'àmbit industrial. Amb això, l'entitat vol impulsar el foment de l'energia sostenible mitjançant l'hidrogen verd, que procedeix de la transformació d'energies renovables i dóna l'oportunitat d'assegurar zero emissions de gasos d'efecte hivernacle des de la producció fins al consum total per part dels vehicles.





El delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro , ha explicat que "el CZFB manté un ferm compromís de política ambiental relacionada amb la millora de la mobilitat i la reducció d'emissions. Per això, és un honor ser pioners en la posada en marxa d'aquesta primera hidrogenera d'ús públic, cosa que ha estat possible gràcies a la col·laboració publicoprivada”.





D'altra banda, Millán García-Tola , director global d'Hidrogen Verd a Iberdrola, ha ressaltat que "usant hidrogen en lloc d'un altre combustible evitem totes les emissions, no només en el que és el tractament de l'hidrogen verd al motor o la pila de combustible als autobusos, sinó també a l'origen d'aquest hidrogen". "Que la planta estigui situada a una ubicació estratègica com és la Zona Franca de Barcelona suposa una oportunitat per descarbonitzar la mobilitat pesada", ha afegit.





ACORD PER AL PRIMER TREN D'HIDROGEN VERD





Un altre reflex del gran avenç que aportarà la planta en matèria de sostenibilitat és l'acord signat entre Iberdrola i el grup CAF (Construccions i Auxiliar de Ferrocarrils) per impulsar a escala global el transport ferroviari i el transport de passatgers amb hidrogen verd lliure d'emissions. D'aquesta manera, la hidrogenera de la Zona Franca de Barcelona també subministraria aquest tipus d'energia a trens.





D'aquesta manera, també es desenvoluparà la cadena de valor de l'hidrogen renovable amb els estàndards més alts de seguretat, tecnologia i competitivitat en entorns com el sector ferroviari i el transport de persones, ajudant a traccionar empreses locals que desenvolupin la tecnologia i la capacitat productiva per poder impulsar la transformació del sector a Espanya.