Mor un nen de 6 anys que va caure en un pou a l'Afganistan

Pocs dies després de conèixer la tràgica mort de Rayan, el nen que va caure a un pou de 70 metres al Marroc, ens arriba una notícia similar: Haider, un petit de 6 anys, va caure a un pou profund a l'Afganistan i, després de passar-hi tres dies, ha mort.





Els equips de rescat van treballar sense parar per rescatar el nen, però el cos va ser trobat "sense vida malgrat tots els esforços", va informar a Twitter el portaveu adjunt dels talibans Ahmadullah Wasiq.





Per part seva, el conseller del ministeri de l'Interior, Anas Haqqani, ha explicat que Haidar "ens va deixar per sempre. És un nou dia de dol i tristesa per al nostre país", ha afegit.