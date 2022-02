Albiach afirma que la taula de diàleg es reunirà abans de Setmana Santa

Avança que ERC i CUP els recolzaran per investigar els abusos de l'Església al Parlament /@EP





La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha assegurat que la taula de diàleg es reunirà "en les properes setmanes", concretament abans de Setmana Santa, i ha afirmat que s'està treballant perquè hi hagi avenços i contingut.





En una entrevista a Ràdio 4 i La2 aquest divendres recollida per Europa Press, ha apostat per portar la " desjudicialització de la política " a la taula de diàleg i la reforma del delicte de sedició, ja que considera que és un consens al que es pot arribar perquè va més enllà de l'àmbit independentista i és una garantia de drets, segons ella.





Ha explicat que la reunió que va mantenir aquest dijous amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va tenir un to amable i cordial, però li va dir que els comuns se senten "cada vegada més lluny del Govern", i li va retreure que no estigui tenint iniciativa legislativa i que estigui instal·lat al continuisme.





Ha acusat l'Executiu català de "deixadesa de funcions" en temes com la reforma del finançament autonòmic i la situació de la sanitat pública, per la qual cosa considera que cal un pla de xoc urgent.





COMISSIÓ D'ABUSOS DE L'ESGLÉSIA



Albiach ha avançat que comptaran amb els vots d'ERC i la CUP per crear una comissió d'investigació al Parlament sobre els abusos sexuals de l'Església a menors, una iniciativa que “no va d'ideologies, de catòlics o no catòlics, sinó de drets humans, reparació i justícia”, ha defensat.





Ha explicat que va parlar amb el PSC i ells apostaven perquè fos el Síndic de Greuges qui investigués aquests casos, però ha recordat que quan hi va haver el cas de Maristes, el Síndic ja va obrir un expedient "i es va trobar amb un mur", per la qual cosa ha afegit que continuaran treballant per sumar el PSC a la seva iniciativa.





Albiach també ha tornat a demanar la dimissió de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, perquè considera que ha mentit: "La presidenta em va dir que el tema de les 'llicències d'edat' estava resolt", ha retret la líder dels comuns.





“Davant aquesta degradació de la institució i aquesta falta de transparència i confiança, la presidenta hauria de dimitir i ERC s'hauria de plantejar si li retira el suport”, ha reclamat Albiach.