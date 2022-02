Mercadona reforça la qualitat de les maioneses i en fa els envasos més sostenibles

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, ha renovat la recepta de les sis maioneses de la seva marca pròpia Hacendado per millorar-ne el gust i eliminar acidesa, millorar la textura i fer-la més densa, i per reduir sucres i eliminar conservants afegint-hi aromes naturals.





La companyia, d'altra banda, també ha millorat els envasos de les sis salses. D'una part, quatre de les maioneses han canviat d'envàs de plàstic a envàs de vidre. A més, s'ha eliminat l'embolcall de plàstic que cobria els altres dos envasos, així que s’ha reduït de forma notable la quantitat de plàstic utilitzat. D'altra banda, Mercadona també ha eliminat el plàstic de l'etiqueta, que ha passat a ser de paper, i de la caixa expositora, que ara és de cartó. Amb això, aquesta reducció de plàstic suposa un estalvi de 900 tones de plàstic a l'any.





Les maioneses de Mercadona /@Mercadona





El 1993 Mercadona va posar en marxa l'estratègia SPB (Sempre Preus Baixos), després d'observar i constatar que els productes que més es venien eren els que tenien una màxima qualitat al millor preu, sempre per aquest ordre, i no canviaven de cost constantment.





Tot això es du a terme a través d'una estratègia que fomenta el consum conscient i crític, que es guia per criteris socials i mediambientals, i que persegueix un objectiu clar: garantir un consum de productes de la màxima qualitat amb el menor impacte possible i ajudar, així, a millorar la qualitat de vida de les persones.





Infografia de la estrategia de la companyia /@Mercadona





Mercadona, que és fidel al seu compromís "Sí a seguir cuidant el planeta", a més de reforçar els seus sistemes de reutilització i reciclatge d'envasos comercials, també desenvolupa l'Estratègia 6.25 per a la reducció del plàstic i la gestió adequada dels seus residus.





L'estratègia en qüestió està formada per sis accions concretes que tenen com objectiu aconseguir de cara a l'any 2025 tres coses: reduir un 25 % de plàstic als seus envasos, que tots els envasos de plàstic siguin reciclables i reciclar tot el seu residu plàstic.





En total, la companyia preveu invertir més de 140 milions d'euros els quatre anys vinents per dur a terme tots els moviments que formen part d’aquesta estratègia. Mercadona ja ha eliminat les bosses de plàstic d'un sol ús a totes les seccions, que ha substituït per bosses compostables (el que suposa 3.200 tones menys de plàstic a l'any), i ha eliminat el parament de plàstic d'un sol ús, que ha substituït per parament sostenible fabricat amb materials més respectuosos amb el medi ambient (-3.000 tones de plàstic a l'any).







Durant els propers anys, els envasos que utilitzarà seran reciclables i continuarà reduint el plàstic dels envasos de marca pròpia en collaboració amb els proveïdors. També donarà informació sobre l'acte de reciclar als seus clientes.





MERCADONA HA TRANSFORMAT TOTS ELS SEUS SUPERMERCATS AL MODEL DE BOTIGA 6.25





Durant el 2021, la companyia ha complert les dues primeres accions del pla i el compromís de convertir tots els seus supermercats en Botigues 6.25 en menys d'un any, fet que ha suposat una inversió de 30 milions d'euros.







L’anomenada Botiga 6.25 ofereix als clients informació sobre reciclatge, noves bosses de secció, pictogrames indicatius als envasos per facilitar la separació correcta i noves papereres per reciclar a les seccions, a les entrades i al servei A punt per Menjar.





A més, per a aquest nou model s'ha millorat el sistema de gestió de residus i s'ha ampliat amb la recollida de càpsules de cafè. Mercadona anirà facilitant informació sobre l’Estratègia 6.25 a la secció ‘Cuidem el Planeta’ del seu web corporatiu, en què “El Cap” (client) també pot trobar contingut sobre reciclatge, sostenibilitat i el compromís mediambiental, també visible a la Memòria de Medi Ambient de la companyia.