Feijóo s'inclina per Ayuso i pressiona Casado

Recolza el poderós PPdeG a Casado o Ayuso? Encara que el president intenta donar una imatge d'equidistància, els seus postulats, de moment, s'inclinen més amb els d'Ayuso. De fet, aquest dijous no va publicar cap missatge de suport al president del PP en xarxes socials, cosa que sí que va fer, per exemple, el president de Múrcia i alguns, pocs, diputats gallecs propers a Gènova.





Aquest divendres, en una entrevista, Feijóo segueix posant el focus que aquesta crisi s'està gestionant erròniament per no solucionar les diferències cara a cara i no a la premsa. Una cosa que s'alinea amb les veus conservadores que demanen a Casado el cap del responsable' d'organització del PP, Egea, si vol intentar salvar la seva. “El president ha de reflexionar i hi ha qüestions indelegables. Casado ha de prendre decisions i això no ho pot compartir amb el seu equip”, ha dit.





La gran pregunta és si el líder gallec estaria disposat a aliar-se amb altres barons i forçar un congrés estatal per desbancar Casado. Avui ha advertit que espera que no sigui necessari arribar a un congrés, cosa que es pot interpretar que tampoc no ho descarta. “No estem en un bon moment, el que va passar ahir és molt preocupant. Hem fallat. No hem mantingut el compromís amb els nostres votants. No hem estat a l'alçada dels interessos d'Espanya”, ha reconegut.





Feijóo a Sanxenxo entrevistat en una imatge de David Alonso per a Libertad Digital

"Tots estem amb Casado, però aquest assumpte ha de resoldre'l asseient-se amb Ayuso i donant-li una solució al partit, perquè el partit no mereix la situació en què està en aquest moment"









Llegeix la notícia completa a Galiciapress: