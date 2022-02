A la presó per presumptament assaltar a mà armada un negoci a Santa Coloma de Gramenet

Un jove ha ingressat a la presó /@Mossos





Un jove de 18 anys ha ingressat a la presó provisional després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra per presumptament haver assaltat a mà armada una dona per robar al local on treballava a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).







Els fets van passar el 3 de febrer, quan la dona sortia de treballar d?una empresa d?administració de finques i va ser abordada per una parella de lladres, ha informat la policia catalana en un comunicat aquest divendres.





Els assaltants --un d'ells, amb un ganivet-- van obligar presumptament la dona a tornar a entrar a l'empresa, la van escanyar per aconseguir les claus de la caixa de seguretat del negoci i van fugir amb els diners.





Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació i van aconseguir identificar un dels sospitosos, que van trobar aquest dimarts a l'avinguda Can Peixauet de Santa Coloma.





El van detenir i dimecres un jutge va ordenar el seu ingrés a la presó, mentre segueix la recerca del segon presumpte atracador.