L'estació de Barcelona Sants instal·larà un urinari que mesurarà la hidratació dels usuaris

L'estació de tren de Barcelona Sants tindrà un urinari que mesurarà la hidratació de les persones que el facin servir i que s'instal·larà el proper 24 de febrer als lavabos públics premium One Hundred, situats al costat de la zona d'embarcament d'Alta Velocitat, a la planta 0.





El nou urinari està desenvolupat per la start-up barcelonina Kamleon, amb el suport de Roca, i els lavabos One Hundred seran els primers a escala mundial a oferir aquest servei, segons ha informat Kamleon i la companyia One Hundred en un comunicat.





Aquest sistema "permet millorar la hidratació de forma no invasiva i a temps real mitjançant l'orina" i oferirà a l'usuari la puntuació d'hidratació en una pantalla instal·lada als mateixos lavabos.





Així, els lavabos inclouran aquest nou servei per la mateixa tarifa d'entrada d'1 euro i, sense cost addicional, l'usuari podrà tenir accés tant a l'anàlisi d'orina proporcionada per l'urinari com a beure aigua al punt d'hidratació gratuït de les instal·lacions .





L'objectiu d'aquest servei és conscienciar la societat de la importància de beure regularment per millorar el benestar i la salut, així com per prevenir possibles malalties relacionades amb la manca d'hidratació.