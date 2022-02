María José López (AFE): "La Llei de l'Esport pot perjudicar les dones a l'esport professional"

L'Alizança Contra l'Esborrat de les Dones ( ACBM ) i altres organitzacions feministes i federacions esportives com l' Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), la Federació Espanyola d'Atletisme ( RFEA ) o la Federació de Dones Progressistes organitzen aquest dissabte la I Conferència Internacional a Defensa de les Categories Femenines . Amb ella, volen advertir la ciutadania i els legisladors sobre la Llei de l'Esport i la necessitat de mantenir la divisió per sexe en l'esport.





María Vicente, de l'Equip Espanyol, a la prova de javelina d'heptathlon d'atletisme durant els JJOO 2020 /@EP





MARÍA JOSÉ LÓPEZ (AFE): ALGUNS ARTICLES DE LA LLEI DE L'ESPORT I DE LA LLEI TRANS PODEN PERJUDICAR LES DONES"







El Govern va aprovar el 29 de juny passat, al Consell de Ministres, l' avantprojecte de llei per a la igualtat real i efectiva de les persones Trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI. Això és una cosa que el col·lectiu fa molt de temps que demana, però quan per fi va arribar va generar opinions dispars entre plataformes i associacions.







" És una llei que traeix les dones, que viola tots els nostres drets, que suposa un retrocés de dècades, per no dir de segles , i que, a més, no inclou veritablement cap dret per a les persones transsexuals més enllà de la lliure autodeterminació de gènere", denunciava Sonia Gómez , portaveu de la Confluència Movimiento Feminista.







Des de Catalunyapress hem parlat amb la Maria José López, codirectora de l'assessoria jurídica de l'AFE. Sota el seu punt de vista, alguns articles de la Llei de l'Esport i de l'anomenada 'llei trans', poden generar " inseguretat jurídica i perjudicar les dones a l'àmbit de l'esport professional ".





Per dir això, es basa que la nova Llei de l'Esport vol acabar amb la divisió per sexes de l'esport. Cosa que des de l'organització de la conferència consideren essencial mantenir, ja que apunten que és "l'única manera de garantir l'equitat i el joc net".





Sense anar més lluny, als Jocs Olímpics de Tòquio 2020 van participar tres persones transsexuals dins de les categories femenines dels seus respectius esports. I l'Aliança Contra l'Esborrat de Dones recull a la seva pàgina web els casos de deu dones transsexuals que, abans del canvi de sexe, obtenien marques baixes a les seves categories però "destrossen els registres femenins" des que competeixen contra dones.





Això és així, defensen des de l'organització, perquè encara que es canviïn de sexe "s'ha demostrat que la petjada de la testosterona roman i que abaixar els nivells només redueix un 5% la musculatura i la força dels atletes".





Des de l'Associació Contra l'Esborrat de Dones recorden a la seva pàgina web que precisament per la diferent naturalesa d'homes i dones existeixen les dues categories: " Hi ha categories esportives en base al sexe per garantir la competició justa entre persones d'iguals condicions. Aquesta separació per la categoria sexe és la que s'adequa al Fair Play o Joc net, principi rector de la competició esportiva.





Amb això, són clars: “ Si s'elimina el sexe per establir les categories esportives, les dones desapareixeran de gran part de l'esport ”.













MARÍA JOSÉ LÓPEZ: "L'OBJECTIU ÉS POSAR EL VALOR EL CAMÍ RECORREGUT PER LES DONES AL MÓN DE L'ESPORT"







Per això, un conjunt d'organitzacions i entitats han decidit celebrar la I Conferència Internacional en Defensa de les Categories Femenines. D'altra banda, la trobada, que estarà moderada per periodistes esportius com Paloma del Río, Rafa de Miguel, Montserrat Boix i Cristina Gallo , comptarà també amb la participació d'esportistes espanyoles com la saltadora Ruth Beitia , l'arquera Almudena Gallardo , la ciclista Leire Olaberria o la bàsquet Lucila Pascual ; a més de l'advocada de l'Associació de Futbolistes Espanyols, María José López , o la doctora en psicologia Laura Redondo.





María José López , en declaracions a aquest mitjà , explica que " l'objectiu de la Conferència és posar en valor el camí recorregut per les dones al món de l'esport ". Per això recolzen la iniciativa, ja que entenen que es tracta d'"una jornada necessària", de la mateixa manera que ho pensen "altres associacions d'esportistes i institucions".







Les organitzacions volen, a més, demostrar la realitat que s'està vivint als països que permeten la presència d'homes autoidentificats com a dones a l'esport femení i compartir informació important sobre els resultats de les accions legals empreses davant els tribunals de justícia en defensa de les categories femenines basades en el sexe.





D'altra banda, detallen que el fòrum té com a objectiu alertar partits polítics, legisladors i la societat espanyola de les implicacions pràctiques i jurídiques de les lleis que no consideren les categories esportives en base al sexe. I com la participació d'homes en competicions esportives femenines soscava el dret de les dones al joc net i la igualtat d'oportunitats.





PROGRAMA DE LA CONFERÈNCIA