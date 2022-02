Les lucubracions de Carles Puigdemont

Quan el sentit comú ha estat desplaçat per la prepotència i la supèrbia que l'envolta, poques coses bones es poden esperar de les persones imbuïdes. És una desgràcia en si mateixa, més gran quan afecta servidors públics, que en comptes d'actuar amb mesura, imparcialitat i sentit de la responsabilitat s'emboliquen de patriotes - en benefici propi- i en marquen uns quants, sense calcular el dany que poden provocar amb les accions. Això no importa, és un mal menor. No sé qui va dir -però és perfecte- que “quan un home estúpid està fent alguna cosa del que està avergonyit, sempre declara que és el seu deure”.





La frase ve als cabells per definir el gran visionari i home d'“estat”, l'expresident de la Generalitat, el fugit, Carles Puigdemont, a qui la democràcia val quan s'ajusta a les seves idees, interessos i pretensions. Quan no és així, la posa en dubte, la critica i fins i tot pretenen carregar-se-la, per tenir arguments que es desmunten per ells mateixos. Aquesta actitud la té des d'una còmoda posició de cobrar un bon sou –tant ell com la seva dona– i tenir les despeses pagades. No és un pobre de solemnitat, ni un exiliat en precari com vol fer entendre. No, és un polític que en lloc d'afrontar les conseqüències de les seves accions -de les quals era coneixedor- va agafar la de Villadiego i va deixar els seus companys de govern a Catalunya perquè es mengessin el marró. Puigdemont és una persona valenta, conseqüent amb les idees i sobretot amb els actes. No estava només en aquesta decisió de marxar, li van seguir uns quants consellers que pensaven el mateix que ell. Cal reconèixer que la por és lliure, encara que algunes persones en són preses.













Puigdemont està bombardejant la Mesa de Diàleg perquè no li interessa una política de diàleg amb el govern de Pedro Sánchez. La confrontació és la seva arma preferida. Contra això, és molt difícil que es puguin trobar punts de trobada. El més greu de l'assumpte és que el seu partit forma part del govern de Catalunya, cosa que empitjora més la situació, amb aquests atacs directes al president Pere Aragonés, que n'és l'antítesi. ERC té l'enemic a casa, situació que està minant el Govern i la seva credibilitat, cosa que no només no molesta el fugit, sinó que s'alegra que això sigui així.





Fa tan sols uns dies Puigdemont tornava a activar el govern a l'ombra, o com a alguns els agrada anomenar, “el govern a l'exili”, per dir a Pere Aragonés que el president és ell, encara que en aquesta ocasió no s'hagi presentat a les eleccions, i que el govern legitim és l'actual perquè ha sortit de les urnes, no com el Consell de la República creat per ell, els fugits i uns quants amiguets i romàntics.





L'objectiu d'aquesta activació tàctica és tenir un paper actiu en la política catalana, amb la corresponent parcel·la de presència als mitjans de comunicació. Per fer un pas més en les seves pretensions de seguir criticant pel món el mal que Espanya tracta a Catalunya ha creat una mena de Ministeri d'Exteriors que teixirà una xarxa, no de diplomàtics sinó de catalans pel món que volen donar suport i anar predicant la versió independentista. D'aquesta manera, els polítics no seran fiscalitzats. Això sí, diuen que les accions estaran coordinades amb la Conselleria d'Acció Exterior, que està a les mans del seu partit, JXCat. Tot queda a casa.





Una situació realment surrealista que Puigdemont i els seus han pres com un joc de taula, per a desgràcia del país. Aquest panorama posa en perill el govern d'Aragonès, escenari que ja era previsible una vegada conegut que els republicans no volien un govern amb els socialistes.





El Consell per la República és una joguina per a un expresident que no ha assumit que ha deixat de ser-ho. Tampoc ha assumit que les urnes han posat Pere Aragonés al capdavant, li agradi o no, ho torpedin, o li faci les mil i unes: el president democràtic és Pere Aragonés, amb un govern de coalició i aquesta és l'única realitat , no una elucubració. El Consell per la República és la il·lusió d'algú que no es resigna a acceptar la nova realitat.