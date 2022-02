La Generalitat demana accelerar els traspassos a la Comisión Bilateral

Comissió Bilateral entre la Generalitat i el Govern central / @EP





La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà , ha afirmat que a la Generalitat li consta que "en les pròximes setmanes" hi haurà data per a la pròxima reunió de la taula de diàleg i confia que donarà resultats per a avançar en la resolució del conflicte català: "ens consta que en les pròximes setmanes pot haver-hi data", ha dit en roda de premsa al costat del vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, després de la reunió de la Comissió Bilateral amb el Govern que ha durat una hora.





La consellera ha reiterat que el Govern no vol "barrejar" la Comissió Bilateral --que la Generalitat limita a traspassos i qüestions competencials-- amb la taula de diàleg, que creuen que ha de servir per a resoldre el conflicte.





La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha demanat aquest divendres al Govern "millorar" i accelerar la gestió dels traspassos de les competències, de serveis i edificis que el Govern considera pendents.





Ho ha dit en roda de premsa al costat del vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, després de reunir-se la Comissió Bilateral amb el Govern que ha durat una hora.





Segons han explicat han arribat a un "preacord" perquè la Generalitat gestioni l'Ingrés Mínim Vital, han acordat obrir ponències tècniques per a formalitzar el traspàs de la gestió de beques a estudiants, d'assegurances escolars i revisar les competències de jutjats, i la cessió de diverses infraestructures.





Pel seu costat, el conseller Puigneró no ha volgut parlar sobre la data de la taula de diàleg, que tant ell com el seu partit (Junts) critiquen i no participen en ella, però ha advertit que l'Executiu de Pedro Sánchez hauria de donar millors traspassos "si realment el Govern de l'Estat es vol prendre de debò Catalunya".





La delegació del Govern central està encapçalada per la ministra de Política Territorial i portaveu de l'Executiu, Isabel Rodríguez, i també participen el secretari d'Estat de Política Territorial, Alfredo González; el secretari d'Estat d'Hisenda, Héctor Fernando Izquierdo; el secretari d'Estat de Relacions amb les Corts i Assumptes Constitucionals, Rafael Simancas, i la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay, entre altres.









Per part de la Generalitat la trobada està encapçalada per la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, al costat del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró; el conseller d'Economia, Jaume Giró, i la delegada del Govern a Madrid, Ester Capella, entre altres alts càrrecs de l'Executiu català.