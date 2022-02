Aragonès comunica a Alejando Palomas que la Generalitat crearà un grup de treball sobre abusos

L'escriptor Alejandro Palomas / @EP









El president de la Generalitat, Pere Aragonès , i la consellera de Drets Socials, Violant Cervera , s'han reunit amb l'escriptor Alejandro Palomas, que ha revelat haver estat víctima d'abusos a la Salle de Premià als anys 70 per part d'un capellà, i li han explicat que el Govern crearà un grup de treball interdepartamental per abordar aquesta temàtica i treballar amb la màxima transversalitat.







Segons han informat, aquest grup de treball estarà coordinat per la Conselleria de Drets Socials, i ha dit que el Govern donarà tot el suport i col·laboració a una eventual comissió al Parlament sobre abusos.





La reunió entre Aragonès i Cervera amb l'escriptor ha durat més d'una hora, en què han mostrat la seva col·laboració a Coloms.





Les mateixes fonts han assegurat que per al Govern és una prioritat que "cap nen no torni a passar per una situació tan dolorosa", així com reparar el dolor causat a les víctimes d'abusos.





La Generalitat ha assenyalat que està compromès a combatre els abusos sexuals i impulsar un nou model d'atenció a nens i adolescents, basat en la prevenció i posi les víctimes al centre de tota actuació. La Generalitat estendrà la xarxa d'unitats integrades d'atenció a nens i adolescents víctimes d?abusos a tot el territori català.