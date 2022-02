Sant Joan de Déu crea un projecte que permet als infants de l'hospital interactuar virtualment amb animals

Nen hospitalitzat experimentant projecte interactiu Zoohhh!!! / @Govern.cat







Un lleó rugeix i llança una urpada en acostar la nostra mà, una girafa detecta i mou el cap davant la nostra presència i un elefant intenta saludar-nos amb la seva trompa, aquestes són algunes de les possibilitats que ofereix ZOOHHH!, un projecte pilot amb tecnologia 5G i hologràfica que s'ha presentat a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. El que es pretén és acostar alguns dels animals del Zoo de Barcelona a nens de l'Hospital, millorar el seu estat d'ànim i reduir l'impacte de l'hospitalització. A més, és una eina educativa que els permet aprendre característiques tant dels animals com del seu hàbitat.





Impulsat per Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), juntament amb el Zoo de Barcelona, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, Vodafone i Fundació “la Caixa”, el projecte compta també amb la collaboració del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i la Fundació El Somni dels Nens. La participació d'institucions, empreses i entitats de diferents sectors permet contribuir des de diferents àmbits a la digitalització dels entorns hospitalaris i del sector de la salut.





El secretari de Polítiques Digitals de la Generalitat, David Ferrer, destaca que “projectes com aquest donen tot el sentit a l'aposta del Govern per la digitalització com a generadora d'oportunitats no sols en l'àmbit econòmic sinó sobretot en el social i en el benestar de les persones. Fer arribar el zoo als nens hospitalitzats amb una experiència hologràfica lúdica i educativa com aquesta evidència els beneficis de la digitalització en els entorns hospitalaris i l'impacte de tecnologies avançades com la 5G en el sector Salut, on a més de permetre operacions en remot, ambulàncies connectades i teleassistència, entre altres, contribueix a alleujar els efectes de l'hospitalització i incidir així en una millor salut integral dels pacients”.





ZOOHHH! consisteix en una cabina que emula un mirador de natura equipat amb una pantalla hologràfica de 32 polzades Looking Glass de 8K que, amb la connectivitat 5G de Vodafone desplegada a les installacions de l'Hospital Sant Joan de Déu, permet viure una experiència interactiva amb fauna d'una àrea geogràfica del món. La tecnologia volumètrica i estereoscòpica 3D de l'empresa Augmenta Solutions fa possible interactuar amb els models digitals d'aquests animals que, gràcies a un sistema de sensor Leap Motion, segueixen i reaccionen a la mà de l'usuari.





Les imatges 3D amb reforç audiovisual s'han obtingut a partir de fotografies fetes al Zoo de Barcelona, on resideixen els animals, i la supervisió científica de tots els continguts ha estat a càrrec dels seus biòlegs. Els protagonistes són, en aquest projecte pilot, un lleó, una girafa, un elefant i una tortuga del Sahel.





La cabina s'installarà durant una primera fase en l'espai exterior de l'edifici Itaka de l'Hospital Sant Joan de Déu, de manera que els pacients d'aquest centre seran els primers a poder viatjar virtualment al Sahel. En una segona fase, ZOOHHH! es traslladarà al Pediatric Cancer Center que el mateix hospital Sant Joan de Deu inaugurarà d'aquí a uns mesos.





Aquest projecte se suma a altres iniciatives com per exemple Hack the Hospital, un hackathon organitzat entre l'Hospital Sant Joan de Déu i el Boston Children’s Hospital amb l'objectiu de dissenyar noves solucions innovadores que millorin l'estada dels nens i adolescents als hospitals.