Barcelona ampliarà l'horari comercial en les zones turístiques

El mapa comercial de Barcelona / @EP





L'Ajuntament de Barcelona i diversos actors del sector comercial han arribat a un acord després de mesos de negociacions per a ampliar els dies d'obertura comercial en zones turístiques de Barcelona, segons ha explicat el consistori en un comunicat aquest divendres.





L'acord arriba avalat per Foment del Treball, la Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, PIMEC Comerç, l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (ANGED) i la UGT; mentre que CC.OO. està pendent de la decisió definitiva dels seus òrgans sobre la incorporació en l'acord.





El que es proposa és ampliar la Zona de Gran Afluència Turística (ZGAT), incloent les zones 1 i 2 del Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT), i que dins d'aquest territori els comerços puguin obrir diumenges i festius de 12 a 20 hores, entre el 15 de maig i el 15 de setembre. Aquesta situació tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2025, quan caldrà aprovar una nova regulació.





El tinent d'alcalde d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda de l'Ajuntament, Jaume Collboni, ha agraït "el treball i l'esforç" de les entitats territorials, les patronals i la part sindical per a arribar a un acord sobre aquest tema. I ha afegit que d'aquesta manera, serà possible captar més consum dels visitants i es contribuirà a millorar el posicionament de Barcelona com a destí de compres, que es traduirà en reactivació econòmica i més ocupació".





L'acord se signarà dilluns que ve i se sotmetrà a votació en el ple municipal del 25 de febrer per a elevar-lo a la Direcció de Comerç de la Generalitat de Catalunya, que és l'òrgan competent per a regular aquesta matèria.





Si ho avala la Generalitat, els districtes als quals afectarà en major o menor mesura aquesta regulació són Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montuïc, Les Corts, Sarrià Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó i Sant Martí.





La presidenta del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, ha celebrat en un comunicat aquest divendres el "desbloqueig" del pacte per ampliar els horaris comercials a zones turístiques de la ciutat els diumenges i festius de 12 a 20 hores, entre el 15 de maig i el 15 de setembre.





Artadi també ha assegurat que l'acord es fonamenta en una proposta que la formació que lidera va portar a l'últim ple municipal de l'any passat, i que es va aprovar amb els vots favorables de Junts, Cs, el PP i Bcn Canvi, i l'abstenció d'ERC i el govern municipal, BComú i el PSC.