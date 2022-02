Celia Villalobos: «Vés-te'n a casa teva, Pablo Casado»

Celia Villalobos en una foto d'arxiu / @EP





L'exministra del PP Celia Villalobos també ha volgut prendre part en el conflicte Ayuso/Casado i ha carregat amb molta duresa contra el líder del PP i contra el seu número dos, Teodoro García Egea , a qui ha culpat de tota la situació que s'està vivint al partit. En canvi, d? Isabel Díaz Ayuso ha assegurat que pot haver comès “un error” però no “una irregularitat”.





En declaracions per al progama "Todo es mentira" de la Sexta, Celia Villalobos ha esclatat contra Pablo Casado ja que a més d'afirmar que tota aquesta trama li fa "vergonya", la que fos diputada del PP ha afirmat que és "pitjor que una telenovel·la turca". "Això és impresentable, el miris per on el miris", i ha llançat una sèrie de preguntes al president popular: "¿La paraula discreció no forma part de la seva vida? La política d'avui es fa així, a les televisions? No es fa en condicions? On és la visió d'estat que tenien els polítics d'abans?”.





La que fos una de les màximes exponents del PP de José María Aznar no dubtava a mostrar-li la porta de sortida al president del Partit Popular: «Vés-te'n a casa teva, Pablo Casado».