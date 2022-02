Preacord "històric" en una Comissió Bilateral tranquil·la perquè la Generalitat gestioni l'Ingrés Mínim Vital

Isabel Rodríguez, ha qualificat com a "històrics" els acords aconseguits /@Ep









El Govern i la Generalitat han arribat aquest divendres, a la Comissió Bilateral, a un "preacord" perquè el govern català gestioni l' Ingrés Mínim Vital , han pactat crear tres ponències tècniques per transferir la competència de beques a estudiants, assegurances escolars i l'actualització de mòduls de jutjats, i la cessió de diverses infraestructures (entre les quals hi ha l'autovia B23 i l'observatori meteorològic del Turó de l'Home que torna a titularitat catalana després de 83 anys).





La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà , en roda de premsa amb el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró , després de la reunió de la Comissió Bilateral amb el Govern que ha durat una hora, han explicat els detalls d'aquests acords assolits en aquesta Comissió, que és la segona que se celebra des que es va reactivar aquest òrgan a l'agost després de tres anys paralitzat.





Segons Vilagrà, el preacord sobre l'Ingrés Mínim Vital és un compromís perquè la Generalitat acabi assumint la gestió d'aquesta prestació i que des d'ara els grups tècnics aniran concretant com avançar per materialitzar aquesta transferència, encara que no ha detallat si serà una gestió completa o compartida entre tots dos governs.





La Comissió Bilateral també ha servit per crear tres ponències tècniques per concretar els detalls de tres traspassos que ja van ser acordats a la reunió d'agost.







Altres acords aconseguits passen per la cessió de la titularitat de diverses infraestructures, com l'observatori meteorològic del Turó de l'Home, diverses finques rústiques, 30 quilòmetres del Canal Xerta-Sènia, set depuradores i l'edifici del Registre Civil de Barcelona i la cessió de l'autovia B-23, tot i que Puigneró ha lamentat que encara no hi ha un acord per a la transferència de la B-30 “més enllà de la voluntat de canvi de la titularitat”.





El primer és la gestió de les beques a estudiants, una de les reivindicacions històriques de la Generalitat i que l?Executiu català calcula que hauria de comportar una transferència de 120 milions d?euros anuals per part de l?Estat. Alhora també han acordat obrir una ponència tècnica per al traspàs d'assegurances escolars i una altra per revisar les competències de la Generalitat en la gestió dels jutjats, ja que el darrer acord en aquest sentit és del 1990 i veuen necessari actualitzar-lo.





Durant el torn de precs i preguntes, la Generalitat ha posat sobre la taula nous traspassos que vol accelerar i que espera que s'incloguin a l'ordre del dia de la propera Comissió Bilateral, que preveuen reunir el proper semestre --en principi aquest òrgan es ha de reunir cada sis mesos--.





La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà , ha afirmat també que "en les properes setmanes" hi haurà data per a la propera reunió de la taula de diàleg i confia que donarà resultats per avançar en la resolució del conflicte català: "ens consta que en les properes setmanes hi pot haver data", ha dit en roda de premsa amb el vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró .





Per la seva banda, la ministra de Política Territorial i portaveu del Govern central, Isabel Rodríguez , ha qualificat com a " històrics " els acords aconseguits amb la Generalitat de Catalunya, reivindicant que "són fet constatables" després de deu anys sense avançar a l'Estatut català.





En aquest context, la també portaveu del Govern ha posat en valor que aquesta reunió ha "avançat a l'àmbit competencial de Catalunya, aconseguint avançar en autogovern amb tres nous àmbits que no es produïen des de fa més d'una dècada".





En relació amb la Mesa de Diàleg, que, segons ha revelat la mateixa ministra, no s'ha abordat com a tal en aquesta Comissió Bilateral, Isabel Rodríguez ha assenyalat que a l'anterior reunió es va acordar tractar-lo "sense terminis, sense presses i sense pauses" .





"Aquests passos contribueixen a les bones relacions i com el mateix president del govern va dir recentment després de finalitzar una compareixença, hi haurà Mesa de Diàleg, però n'hi haurà amb rigor", ha subratllat.









Finalment, Isabel Rodríguez ha apel·lat a la "discreció" en els treballs entre tots dos equips per, precisament, preparar aquesta propera reunió de la Mesa de Diàleg que encara està sense data concreta.