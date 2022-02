El Tribunal de Comptes aixeca l'embargament a Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega i Irene Rigau

El Tribunal de comptes allibera els immobles d'Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega i Irene Rigau/@EP





El Tribunal de Comptes ha acordat que s'aixequi l'embargament sobre els immobles de l'expresident català Artur Mas i dels exconsellers Francesc Homs , Joana Ortega i Irene Rigau que se'ls va imposar el desembre de 2017 per fer front a part de la fiança de 5, 25 milions d'euros que havien de dipositar per la seva responsabilitat comptable per les despeses generades a la consulta popular del 9 de novembre de 2014





Tot i això es va produir pel fet que els excàrrecs del Govern no van aconseguir cobrir les quantitats dineràries que el Tribunal de Comptes demanava en un primer moment. Ara, a la interlocutòria del Tribunal de Comptes, s'indica que les quantitats consignades pels declarats responsables comptables "s'ha de tenir per suficientment garantida l'efectivitat de la tutela jurisdiccional resultant de la sentència ferma dictada en el present Procediment de Reintegrament per Abast núm. 215/17".





Això és així perquè des del 2017 s'han anat consignant diferents quantitats fins a assolir la suma que se'ls reclamava, 4,9 milions, més els interessos, que es xifraven en més d'un milió.





Per això, ara el Tribunal de Comptes acorda “accedir a la petició d'alçament de les garanties immobiliàries prestades que ha realitzat tant la representació processal de Mas, com Joana Ortega, Josefina Valls i Vila, Frances Homs, Jordi Vilajoana Rovira i Irene Rigau.





Fonts jurídiques consultades per aquesta agència assenyalen que si bé al principi s'aconsegueixen refermar només 3 milions gràcies a les campanyes de solidaritat --motiu pel qual es van haver d'aportar els habitatges--, al llarg dels anys i fins al juliol de 2021 es van fer més aportacions dineràries fins a assolir els més de 6 milions d'euros.





Des del mes de juliol, s'ha esperat la notificació de l'òrgan fiscalitzador que per fi ha arribat aquest mes de febrer i que suposa aixecar l'embargament sobre les diferents propietats.





L'EMBARGAMENT DEL 2017



Cal recordar que el desembre del 2017 el Tribunal de Comptes va ordenar l'embargament preventiu d'immobles després que conclogués el termini que els va donar per fer front a una fiança de 5,25 milions d'euros que havien de dipositar, mentre se n'estudiava la presumpta responsabilitat comptable per les despeses generades al 9N.





Els immobles a què s'aixeca l'embargament són el domicili de Mas al carrer Tuset de Barcelona, la meitat d'un immoble de Homs a Taradell, les finques de Joana Ortega a Barcelona i de Rigau a Ribes de Fresser (Girona) i una propietat de Vilajoana.