Cuixart s'acomiada per carta dels socis d'Òmnium

Truca a governar Catalunya "com un Estat" i demana no esperar una generació/ @EP



El president en funcions d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha enviat aquest dissabte la seva última carta als socis al capdavant de l'entitat, en què ha insistit a "refer la unitat estratègica" ia impulsar nous lideratges a l'independentisme.





A la carta, Cuixart s'ha dirigit als més de 190.000 socis de l'entitat per assegurar que el "sobiranisme, el catalanisme i l'independentisme no poden deixar passar més temps sense una estratègia compartida, i ara calen nous lideratges", informa Òmnium en un comunicat.





Per a Cuixart, aquests nous lideratges permetran renovar i enfortir l'independentisme per adequar-lo "al repte col·lectiu que es manté intacte, assolir la República catalana".





També ha cridat a governar Catalunya "com un Estat" perquè assegura textualment que el moviment no pot ni vol esperar una generació per assolir la independència.





Tot i que ha defensat que ni té retrets ni pretén alliçonar ningú, sí que ha advertit que les "ranques de curt vol" dins del moviment distreuen, segons ell.





"L'ENCERT DEL 'HO TORNAREM A FER'"





D'altra banda, ha destacat que seguir a la presidència d'Òmnium després de l'1-O "contra la voluntat dels poders de l'Estat i assumir la condició de pres polític és el que haurien fet els fundadors" de l'entitat.





Ha dit textualment que acusar l'Estat, reivindicar la legitimitat dels actors que conformen l'independentisme i oposar-se a qualsevol mesura de gràcia era una obligació moral: "Reafirma l'encert del 'Ho tornarem a fer'".





PROTEGIR LA LLENGUA I CULTURA CATALANA





Per Cuixart, a Catalunya encara hi ha molta feina per fer per frenar "la repressió", per millorar les condicions dels col·lectius vulnerables i per protegir la llengua i la cultura catalana, que al seu parer estan sistemàticament menyspreades pels poders de l'Estat, ha dit textualment.





" La determinació es mesura també amb la capacitat d'actuar amb tanta força com generositat . I, en el meu cas, i a l'era d'una certa incontinència, també saber fer del silenci, paraula", ha afegit.





Finalment, Cuixart, que després de sis anys deixarà la Presidència de l'entitat la setmana que ve i serà rellevat pel filòsof Xavier Antich, ha agraït el suport i l'afecte rebut al llarg del seu mandat: "Ha estat el major honor de la meva vida ".