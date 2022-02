La Policia alerta de l'augment de les agressions sexuals per submissió química

Patrulla de la Policia Nacional | @EP





La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han posat el seu focus en l'augment de les denúncies per agressions sexuals per petició de la D elegació del Govern a Madrid , Mercedes González . Els agents ja han realitzat inspeccions als locals on presumptament succeeixen aquest tipus de conductes i han revisat cadascun dels casos denunciats.







Mercedes González, després de la Junta de Seguretat , va revelar aquest divendres que a la capital del país ha augmentat un 23% les agressions sexuals i per això la Delegació del Govern a Madrid ha realitzat "un pla d'actuació contra la submissió química els últims mesos" de l'any, que ha obtingut i està obtenint bons resultats”.









Com en tot tipus de delictes, algunes de les denúncies poden arribar a no ser veraces encara que altres poden ser veraces però no s'arriben a demostrar segons expliquen fonts policials a Vozpopuli . El principal escull en aquest tema és la dificultat per detectar substàncies passades unes hores. Tot i així, la principal recomanació per a les víctimes d'aquest tipus de delictes és acudir a la Prefectura Superior de Policia Nacional.





Aquests agents, especialitzats en aquesta matèria, aborden amb meticulositat cadascuna d'aquestes investigacions des del 'tacte' i l''empatia' amb la víctima. Les investigacions es fan amb total exactitud, revisant l'entorn on suposadament es va produir l'agressió i revisant les cambres de la zona i localitzant-ne possibles testimonis.