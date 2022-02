L'Estat pagarà 1.070 milions a Abertis per la fi dels peatges a l'AP-7 i l'AP-2

Peatge en una de les autopistes amb més trànsit | @EP





L'Estat pagarà 1.700 milions a Abertis per la fi dels peatges a l' AP-7 ia l' AP-2 que fins al 31 d'agost gestionava els trams de les autopistes AP-7, Barcelona - La Jonquera, Barcelona - Tarragona, Montmeló - El Papiol i l'AP-2 al tram Saragossa - Mediterrani. Des del passat 1 de setembre van passar a ser gratuïtes per a tots els usuaris.





La quantitat que s'abonarà a Abertis s'ha quedat molt lluny de la reclamada per la companyia que assegura que seguiran "analitzant els passos següents" sense aclarir si presentaran recurs, ni arribat el cas, a quina instància. La companyia propietat d'Atlantia i ACS, ja té presentada una demanda pel reequilibri d'Acesa que espera l'espera de resolució a final del Tribunal Suprem.





La diferència entre el que li abonarà l'Estat i el que reclama Abertis esdevé del fet que Moncloa elimina la indemnització pel descens del trànsit derivat de la crissis financera a què el govern del PSOE es va comprometre el 2006. El 2007, el Govern del PP va acordar no pagar cap compensació derivada de la caiguda del trànsit com a conseqüència de la crisi. El càlcul anunciat només recull el saldo per les inversions realitzades.