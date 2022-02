Detinguts dos joves per tempativa d'homicidi a dos menors en una barallla a Vilafranca del Penedès

Arma blanca trovada en una baralla/ @EP





Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria del municipi van detenir, el divendres 11 de febrer, dos joves de 20 i 28 anys, com a presumptes autors d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa.







La investigació es va iniciar a començaments del mes de desembre, concretament la matinada del dia 6, quan els agents van tenir coneixement d’una baralla a la via pública, entre dos grups de joves on dos menors d’edat van patir diverses ferides de gravetat per una arma blanca al municipi de Vilafranca del Penedès i van ser traslladats a l’hospital.





La mateixa matinada, minuts desprès dels fets, agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana van detenir un menor d’edat com a presumpte autor dels fets i va passar a disposició de Fiscalia de Menors.





Posteriorment, els agents van esbrinar que hi havia dos joves més que haurien causat les ferides de gravetat amb una arma blanca als dos menors.





Gràcies a les gestions d’investigació els agents van aconseguir identificar els dos presumptes autors i finalment, l’11 de febrer, van detenir-los a Vilafranca del Penedès. Els detinguts van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs.





Cal esmentar que, el dijous 17 de febrer, es va detenir un altre menor d’edat que havia amenaçat i coaccionat les víctimes per tal que no denunciessin els fets i va passar a disposició de Fiscalia de Menors.