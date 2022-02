Cau el sostre de l'Auditori del Parc d'Atraccions de Madrid amb 1.000 persones dins

Imatge del @ParqueAtraccionsMadrid





L'auditori del Parc d'Atraccions de Madrid, on se celebrava l'assemblea general ordinària del col·legi Gredos de San Diego, va patir un despreniment de la sostra aquest dissabte al migdia. En el contratemps 13 persones van resultar ferides lleus, i van ser traslladades 8 a l'hospital amb policontusions i 5 van ser ateses per atacs d'ansietat.







Segons expliquen testimonis presencials en el moment del despreniment, els assistents estaven drets i, per això, no hi va haver ferits directes de l'esfondrament. Mil assistents es donaven cita en aquest esdeveniment de caràcter privat.









L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, s'ha fet ressò de la notícia a Twitter.















Els bombers han assegurat l'estructura i han revisat si s'hi havia produït algun dany, mentre la Policia Local estudia els fets per intentar aclarir els fets.





Passat l'ensurt, molts dels assistents, van sortir per la porta principal del parc d'atraccions sense contratemps més grans i van tornar als seus domicilis als seus propis.