La Taula del Tercer Sector espera que el pacte definitiu de l'Ingrés Mínim Vital sigui imminent

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya ha dit que espera que el traspàs de la gestió de l' Ingrés Mínim Vital entre el Govern i la Generalitat sigui imminent per la urgència de garantir uns ingressos mínims als col·lectius en situació de vulnerabilitat després de la pandèmia.







Així ho ha assegurat l'entitat aquest dissabte en un comunicat, l'endemà que la Generalitat i el Govern hagin arribat a la Comissió Bilateral a un preacord perquè el Govern gestioni l'Ingrés Mínim Vital. L'entitat ha assegurat que l'acord és indispensable per incrementar el grau de cobertura de l'Ingrés Mínim Vital del qual "només se'n beneficien 65.383 persones a Catalunya, el 13% de les persones que viuen en pobresa severa".





Ha remarcat que és un dret social i una mesura essencial per poder fer front a l'impacte de la crisi social derivada de la pandèmia, "que ha evocat més d'un milió de persones a l'exclusió social" a Catalunya, segons un informe de Foessa -Càritas Catalunya . Davant d'aquestes dades, ha afirmat que preveu que la gestió d'aquest ingrés per part de la Generalitat sigui una oportunitat per millorar la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).





A més, ha demanat al Govern que convoqui amb celeritat una Comissió de Renda Garantida de Ciutadania per analitzar quines serien les implicacions del preacord amb el Govern i el seu encaix amb la RGC.