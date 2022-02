Detingut el conductor del cotxe amb una víctima mortal a Vidreres per anar drogat

Li atribueixen un presumpte homicidi per imprudència en conduir drogat i temeràriament/ @EP





Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor del cotxe que aquest dissabte a la matinada ha sortit de la via C-63 a Vidreres causant la mort de la jove de 22 anys que viatjava de copilot , que ha sortit projectada del vehicle i ha mort durant el trasllat a l'Hospital de Blanes (Girona).





El conductor, que ha resultat ferit lleu, ha estat detingut per un presumpte homicidi per imprudència greu en conduir sota els efectes de les drogues i per conducció temerària, ha informat el Servei Català de Trànsit (Sct).





Al detingut també se li atribueix un presumpte delicte contra la salut pública per portar 96 grams d'haixix i 975 euros en monedes fraccionades, ha informat la policia catalana en una piulada recollida per Europa Press.