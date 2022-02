Pablo 'Casado i Isabel Díaz Ayuso segueixen sense arribar a un acord després de diverses hores de reunió a Gènova

El líder del PP, Pablo Casado, va convocar aquest divendres a la tarda la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , a una reunió a la seu nacional del partit, segons ha informat el PP en un breu comunicat. Fonts properes a la presidenta madrilenya han confirmat aquesta entrevista per "buscar una solució" però han admès que va ser "infructuosa".





Aquesta trobada entre tots dos es va produir enmig de la pressió que està rebent Casado per part dels barons territorials i altres càrrecs del partit perquè busqui una sortida com més aviat millor a aquest conflicte intern que està causant un "un dany irreparable" a la formació.





De fet, el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ja va demanar a Casado aquest divendres que s'assegués a parlar amb Ayuso perquè no calgui "arribar a un congrés per solucionar un problema". "Tots estem amb Casado, però aquest assumpte ha de resoldre'l asseient-se amb Ayuso i donant-li una solució al partit, perquè el partit no mereix la situació en què està en aquest moment", va proclamar el baró gallec.





Molts dirigents del partit demanen la sortida del secretari general del PP, Teodoro García Egea, per la manera com ha gestionat aquest enfrontament entre 'Génova' i Ayuso, que ve de lluny però ha implosionat de forma virulenta aquest dimecres amb acusacions de suposat espionatge i corrupció.





CASAT LI DEMANAR PEL MATÍ ACLARAR-HO EL MATEIX DIVENDRES





La reunió entre Casado i Ayuso es va produir tot just 10 hores després que Casado emplacés la presidenta de la Comunitat --en una entrevista a la Cope-- a aclarir si el seu germà va rebre 286.000 euros en comissions per mediar en un contracte de mascaretes a plena pandèmia. Segons ha dit, "el més fàcil" és demostrar que tot és correcte en aquest contracte i "es pot fer avui mateix" amb "transparència, principis i exemplaritat".





Poc després, Ayuso difonia un comunicat en què assegura que el seu germà va cobrar 55.000 euros no com a comissió d'intermediació sinó per gestions amb l'empresa. Aquest comunicat, que es va enviar a Gènova, s'incorporarà a l'expedient informatiu que li ha obert la direcció nacional del PP per les declaracions públiques contra Casado, que veu "gairebé delictives".





Després d'aquest comunicat, la presidenta de la Comunitat de Madrid va dinar aquest divendres amb periodistes i va continuar amb la seva agenda normal, segons han assenyalat a Europa Press fonts de la Porta del Sol. I a la tarda, es va desplaçar a Gènova després de ser convocada per Casat.





Aquesta reunió entre Casado i Ayuso a la seu nacional del partit al carrer Gènova per buscar una solució es va estendre diverses hores, però no va acabar amb un acord que pugui posar fi a aquesta greu crisi interna del PP. De fet, fonts properes a la presidenta madrilenya han admès que va ser una "reunió infructuosa".





El PP nacional ha emès un breu comunicat informat d'aquesta trobada però no n'ofereix detalls i només assegura que el partit "lamenta els esdeveniments dels últims dies". A més afegeix que "seguirà defensant amb tots els militants el millor projecte de futur per a Espanya"