La Fundació Montserrat Caballé vol crear un museu de la soprano a Barcelona

Montserrat Caballé en una de les seves actuacions/ @EP





La Fundació Privada Montserrat Caballé ha situat entre els seus "somnis i fins" la creació d'un Museu Montserrat Caballé dedicat a la soprano catalana a Barcelona, un objectiu que la neboda de la cantant i presidenta de la fundació, Montserrat Caballé Claus, espera assolir a un futur.





En una entrevista a la revista 'F de Foment i Fepime' recollida per Europa Press aquest dissabte, ha explicat que encara que la fundació va iniciar converses amb les administracions, el projecte comporta una inversió i unes despeses de manteniment que sent realista, diu, " a dia d'avui no es poden assolir".





Tot i això, ha defensat que no perdrà "l'esperança que un dia aquest museu pugui ser una realitat".