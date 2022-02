El PP tancarà l'expedient a Isabel Díaz Ayuso donant per bones les seves explicacions mentre Egea es planteja dimitir

Pablo Casado en una intervenció davant de militants a Aragó/ @EP





El líder del PP, Pablo Casado, va convocar aquest divendres a la tarda la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , a una reunió a la seu nacional del partit, segons ha informat el PP en un breu comunicat. Fonts properes a la presidenta madrilenya han confirmat aquesta entrevista per "buscar una solució" però han admès que va ser "infructuosa".







Aquesta trobada entre tots dos es va produir enmig de la pressió que està rebent Casado per part dels barons territorials i altres càrrecs del partit perquè busqui una sortida com més aviat millor a aquest conflicte intern que està causant un "un dany irreparable" a la formació.





EL PP CONFORME AMB LES EXPLICACIONS DADES PER AYUSO AQUESTS DIES





Per Gènova "el comunicat fet públic per la Comunitat de Madrid aportant la informació requerida sobre la contractació d'emergència durant la pandèmia s'incorporarà a l'expedient informatiu obert pel Partit Popular per concloure'l satisfactòriament" que recalca que "no ha ordenat mai cap investigació sobre les activitats professionals" de l'entorn de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso .





Gènova ha decidit retirar l'expedient com a acte de bona voluntat per intentar calmar les aigües al PP on diversos barons autonòmics han arribat a exigir a Casado la convocatòria d'un congrés extraordinari. Per tot això, els dos dirigents s'han vist obligats a intentar trobar vies d'entesa i aturar la sagnia de descrètic del partit, a la qual tots dos han contribuït aquests últims dies.







De moment, i malgrat la retirada de l'expedient, les dues parts continuen enfrontades. La relació entre Casado i Ayuso està ferida de mort encara que Génova ha fet un primer pas cap a la reconciliació, ia l'equip d'Ayuso també aposten per rebaixar la tensió amb la direcció nacional del partit.





Ni Ayuso ni Casado estarien per la tasca d'entregar els caps de les mans dretes perquè suposaria per a ells la pèrdua implícita de poder en favor dels líders autonòmics.











Teodoro García Egea ha posat el seu càrrec a la disposició de Pablo Casado







El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha decidit fer el pas i proposar a Pablo Casado la seva dimissió: “President: si jo soc l'obstacle, em vaig”.





El gestor per part de Gènova d'aquesta crisi ha estat García Egea. I els dirigents territorials sinó s'aparta a García Egea estan disposats a demanar un congrés extraordinari. Per això Egea ha decidit proposar la seva dimissió com a part de la solució a aquest conflicte. Però Pablo Casado l'ha protegit fins al final. Encara que molts demanin a Casado que es depurin responsabilitats i apunten directament al secretari general, perquè per a ells “el mal que ha fet és irreparable”.







En el seu comunicat d'aquest dissabte el PP afirmava no obstant això que " El Partit Popular lamenta els esdeveniments dels últims dies i continuarà defensant al costat de tots els militants el millor projecte de futur per a Espanya".