El Covid-19 obre les portes a una nova manera de viure

Des de l'aparició de l'ésser humà, hi ha experiments un gran nombre de pandèmies que s'han emportat la vida de milions de persones i per això són una gran amenaça per a l'espècie. A més de les evidents conseqüències que poden causar aquestes infeccions, també han causat canvis importants no només en el comportament de l'ésser humà sinó també a nivell biològic.





La crisi sanitària del Covid-19 , com a totes les pandèmies patides al llarg de la humanitat, està deixant i deixarà, canvis socials, laboral i econòmics. I és que des que es van produir els primers casos de Covid-19, es va posar de moda l'expressió Nova normalitat per referir-se als nous hàbits que la societat havia de canviar a partir d'aquell moment. En el cas d' Espanya , l' Estat va posar en marxa una sèrie de mesures, recollides al Pla de transició cap a la nova normalitat , que la societat espanyola havia de seguir a partir d'aquell moment si es volia protegir davant del virus del cóvid.





Compradors entrant a una botiga amb màscara | @EP





"A causa de la Covid-19 hem patit grans canvis en la nostra quotidianitat a nivell laboral, familiar, a l'oci, en la manera de relacionar-nos o en la importància que atorguem a la salut" ha assenyalat Sergio Rodríguez , president de la Fundació Pfizer .







LA MASCARETA COM A NOU ACOMPANYANT DE VIDA





Un dels grans canvis que ha experimentat la societat espanyola arran de l'aparició del Covid-19 ha estat l'ús quotidià de les màscares. I és que amb la finalitat del confinament al maig de 2020 , va portar amb si l'obligatorietat de les mascaretes exposades al Reial Decret Llei 13/2021 . Fernando Símon , director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCEAS) , no va estar gaire a favor d'aquesta mesura ja que va declarar en una roda de premsa que "la millor màscara és la distància de dos metres de distància".





L'obligatorietat de portar mascareta ha provocat la por de moltes persones a tenir a prop d'altres i poder així encomanar-se del virus. Això ha fet que cada cop més es respecti la distància social entre persones i hi hagi menys contacte físic del que hi havia a l'era prepandèmica. I això es coneix com a hafefòbia . És una de les patologies que més ha augmentat durant la pandèmia. És una por irracional que aflora en relacionar el contacte físic amb el contagi de la Covid-19 de manera prolongada.





Dues persones respectant la distància social | @EP





Ara els hàbits de la societat han canviat. Ja no es produeixen les abraçades que es produïen abans. Ja no hi ha els petons que es feien abans. Ja no és la societat espanyola la societat que es reconeixia al món per ser molt propera. Ara el Covid-19 ho ha canviat tot. Estem davant de l'inici, d'una nova manera de viure la vida.