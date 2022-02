Un atemptat suïcida mata 12 persones al centre de Somàlia durant els preparatius electorals

Militars de l'exèrcit de Somàlia @ep





Almenys 12 persones han mort i 14 han resultat ferides després que un terrorista suïcida s'activés l'armilla explosiva davant d'una abarrotada teteria de la ciutat somali de Beledweyne, al centre del país, informa l'emissora internacional nord-americana Voice of America, citant testimonis de l'atemptat.









La ciutat estava immersa en els preparatius de les eleccions dels 25 diputats corresponents al Parlament per a l'estat d'Hirshabelle, del qual és la localitat més poblada.





Entre els morts es trobaria, pendent de verificació, l'adjunt al Comissari per a Afers Socials, Abdirraman Kenyan, d'acord amb la televisió estatal somali SNTV. També es té constància d'un altre responsable civil ferit. El nou balanç de víctimes l'ha confirmat la Policia a l'agència DPA.





L'organització terrorista Al-Shabab, la més activa del país i una de les més perilloses del continent africà, ha assumit la responsabilitat de l'atemptat.





En les últimes hores també s'ha registrat una altra explosió a la localitat de Bosaso, la cinquena més gran del país i el port principal de Somàlia. Segons Voice of America, dues persones haurien mort i sis haurien resultat ferides en la detonació, suposadament causada per un artefacte explosiu improvisat, tot i que per ara no hi ha més detalls.





Les eleccions al Parlament són un pas crucial per desembussar el país de la crisi política en què està immers des de fa un any, quan en principi s'havien de celebrar les eleccions presidencials.