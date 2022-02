Rocío Carrasco demostra amb els documents que els seus familiars sabien la veritat

Rocío Carrasco @ep





El programa especial de ' Montealto: retorn a la casa de Rocío Jurado ' està donant molt de què parlar i no només per descobrir els espais més privats de la vida de 'la més gran', sinó perquè estem descobrint nous detalls del distanciament que hi ha entre Rocío Carrasco i tota la família. En concret, aquest divendres s'han fet públiques les declaracions de Gloria Mohedano, Rocío Jurado, Ortega Cano, Amador Mohedano, José Antonio Rodríguez i Juan de la Rosa al tribunal de La Rota perquè la protagonista d'aquesta sèrie-documental aconseguís la nul·litat eclesiàstica d'Antonio David Flores.





Després de sentir totes les declaracions, es pot dir que Rocío Carrasco ha demostrat que el que va explicar a la primera part del seu documental també ho van viure d'alguna manera els seus familiars. Tots parlen d'una relació de dues persones molt immadures per l'edat, d'un Antonio David molt entabanador i d'un matrimoni tempestuós arran de tenir la primera filla, Rocío Flores. Tant José Antonio Rodríguez com Gloria, Amador i el mateix Ortega Cano reconeixen que el tracte que tenia Antonio David amb Rocío Carrasco no era l'adequat i que cridava l'atenció.





El que més ha cridat l'atenció han estat les paraules de Rocío Jurado, una mare que coneixia en tot moment el patiment que la seva filla estava passat: “ Ell deixava sola Rocío a la platja, si ella volia anar-se'n a casa, li donava les claus del cotxe i ella no conduïa. Un dia es va esvair la meva filla als meus braços ” o quan 'la més gran' explicava que Antonio David: “Es mofava d'ella, ell no es comportava com espòs, la maltractava psíquicament”.





Ortega Cano també va declarar en aquest tribunal i va fer saber que Antonio David no tenia un bon comportament com a marit de Rocío Carrasco: "No només no tenia amor a la seva dona, ni als seus fills ni als seus pares".





José Antonio Rodríguez, que segueix afirmant que va mentir a La Rota, va declarar el següent: "Estant embarassada del segon fill, surt l'embolic d'Antonio David amb Sonsoles, moltes vegades va dormir al cotxe i al jardí perquè arribava tard i Rocío jurado no li permetia l?entrada". Un testimoni que confirma també Gloria Mohedano: "Estant embarassada del nen ja hi va haver problemes seriosos a Chipiona, tenia un comportament amb molta broma, se n'anaven a la platja, Rocío es venia caminant perquè ell es quedava amb més noies a la platja. Tontea amb Sonsoles. Ell tornava a casa quan volia, hi havia molta tensió, ho vaig viure".





Unes declaracions que es van fer fa anys per aconseguir la nul·litat eclesiàstica, que Rocío Jurado va fer també públiques diverses vegades als platós de televisió, però que ara tots els membres neguen. I no només això, José Antonio Rodríguez recalca per activa i per passiva que va mentir per afavorir-la.